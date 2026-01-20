Notation ESG
Plenitude s'engage à mettre en œuvre les normes les plus élevées et les meilleures pratiques.
Les notations ESG sont un outil qui aide les investisseurs à évaluer les modèles économiques durables et à identifier les opportunités de développement de stratégies d'investissement durables. Le recours à des évaluations ESG indépendantes garantit un jugement indépendant sur les questions de durabilité.
S&P Global Corporate Sustainability Assessment
Depuis le 20 mars 2025, Plenitude se situe au 75e percentile du secteur des services publics d’électricité (Electric Utilities) au sein du S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA).
Le CSA de S&P Global est une évaluation annuelle qui analyse les pratiques de durabilité des entreprises. Il concerne plus de 12 000 entreprises dans le monde et permet de comparer leurs performances sur la base de critères économiques, environnementaux et sociaux, spécifiques à chaque secteur.
Cette évaluation constitue une référence de plus en plus importante pour les investisseurs attentifs aux enjeux de durabilité.
EcoVadis Évaluation de la durabilité
Plenitude a reçu la Médaille d'Or, une distinction décernée aux 5 % d'entreprises les mieux notées par EcoVadis au cours des 12 mois précédant la date de remise de la médaille. Cette distinction souligne la qualité de son système de gestion du développement durable et son engagement à garantir la transparence tout au long de la chaîne de valeur.
EcoVadis est reconnu mondialement comme une référence en matière d'évaluation du développement durable des entreprises.
Pour évaluer ses performances en matière de développement durable , EcoVadis prend en compte 21 critères répartis en quatre domaines principaux : l'environnement, les pratiques de travail et les droits de l'homme, l'éthique et les achats responsables. Plus de 150 000 entreprises dans le monde ont reçu une évaluation EcoVadis. Les évaluations EcoVadis du développement durable des entreprises sont basées sur des normes internationales de développement durable telles que les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies, les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), les normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et la norme ISO 26000. Ces évaluations fournissent une analyse objective des performances et un plan d'action concret pour une amélioration continue.