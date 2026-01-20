Notation ESG

EcoVadis Évaluation de la durabilité

Plenitude a reçu la Médaille d'Or, une distinction décernée aux 5 % d'entreprises les mieux notées par EcoVadis au cours des 12 mois précédant la date de remise de la médaille. Cette distinction souligne la qualité de son système de gestion du développement durable et son engagement à garantir la transparence tout au long de la chaîne de valeur.

EcoVadis est reconnu mondialement comme une référence en matière d'évaluation du développement durable des entreprises.

Pour évaluer ses performances en matière de développement durable , EcoVadis prend en compte 21 critères répartis en quatre domaines principaux : l'environnement, les pratiques de travail et les droits de l'homme, l'éthique et les achats responsables. Plus de 150 000 entreprises dans le monde ont reçu une évaluation EcoVadis. Les évaluations EcoVadis du développement durable des entreprises sont basées sur des normes internationales de développement durable telles que les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies, les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), les normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et la norme ISO 26000. Ces évaluations fournissent une analyse objective des performances et un plan d'action concret pour une amélioration continue.