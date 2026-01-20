RENOUVELABLES
Toute notre énergie pour le changement
Nous œuvrons chaque jour accélérer la transition énergétique.
L'engagement de Plenitude dans les énergies renouvelables
Dans un monde en constante évolution, promouvoir une transition énergétique socialement équitable et durable est un défi que nous relevons au quotidien. A travers notre action, nous souhaitons contribuer à l’objectif de neutralité carbone, en commençant par la production d’énergie.
C’est pourquoi nous opérons sur le marché avec un modèle économique distinctif et intégré, combinant technologies éprouvées et solutions innovantes, notamment grâce à des joint-ventures stratégiques.
5.8 GW
Capacité d’énergie renouvelable installée en décembre 2025.
10 GW
Objectif de capacité à atteindre d’ici 2028.
15 GW
Objectif de capacité à atteindre d’ici 2030.
60 GW
Objectif de capacité à atteindre d’ici 2050.
Les technologies dans lesquelles nous investissons pour l’avenir des énergies renouvelables
L’énergie renouvelable que nous produisons, à partir de l’éolien et du photovoltaïque, provient d’installations dédiées que nous possédons ou exploitons. Cette approche nous permet de diversifier notre production, tant sur le plan technologique que géographique.
Photovoltaïque
Grâce à l’assemblage de plusieurs modules photovoltaïques, nous utilisons la lumière du soleil pour produire de l’énergie, en valorisant également des zones inutilisées d’anciens sites industriels du groupe Eni.
Éolien onshore et offshore
Nous avons installé et continuerons d’installer nos parcs éoliens aussi bien sur terre qu’en mer afin d’exploiter pleinement le potentiel de l’énergie du vent.
Stockage
Quand la nature fait une pause, nous pouvons compter sur nos systèmes de stockage pour fournir une énergie toujours disponible.
Pour accompagner les processus de transition énergétique, nous mettons en œuvre toute notre expertise avec des investissements constants et nous sommes présents avec nos installations dans plusieurs pays à travers le monde.
Notre développement sur la scène internationale
Depuis 2015, nous opérons dans le secteur des énergies renouvelables. Aujourd’hui, nous comptons environ 250 installations Utility Scale 1 dans le monde. Nous avons commencé en Italie et au Kazakhstan, puis nous avons étendu notre champ d’action à plusieurs pays grâce à des acquisitions et à des réorganisations d’entreprise, notamment : en France, en Grèce, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Norvège, aux États-Unis et en Australie.
Chez Plenitude, un monde est à explorer
Découvrez certains des projets les plus significatifs dans les pays où nous opérons et approfondissez notre engagement sur les pages dédiées.
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Italie
Parmi les projets que nous menons dans ce pays, l’un des principaux est l’installation de 31 MW à Porto Torres (Sassari), inaugurée début 2020. En juillet 2024, l’entreprise a également achevé la construction d’un nouveau parc éolien terrestre dans la commune de Borgia (Catanzaro), en Calabre, d’une puissance totale d’environ 39 MW.
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États-Unis
Avec une capacité de 200 MW, nous avons achevé la construction de l’installation de Guajillo, située dans le comté de Webb, au sud-ouest du Texas. Il s’agit du plus grand système de stockage par batteriesque nous ayons réalisé à ce jour. Situé à proximité du parc solaire Corazon Solar Farm, d’une capacité de 265 MW, il permet une utilisation plus efficace des ressources énergétiques.
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Péninsule Ibérique
Nous avons lancé la construction du bloc nord de l’installation photovoltaïque Renopool en Estrémadure, l’un de nos plus grands projets au niveau mondial, qui sera opérationnel d’ici fin 2025 avec une capacité totale de 330 MW. En parallèle, la construction du parc solaire de Guillena a également commencé, avec une capacité de 230 MW.
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France
Dans le nord de la France se trouve le parc photovoltaïque d’Athies-Samoussy, qui s’étend sur 100 hectares et génère environ 90 GWh par an, se classant parmi les dix plus grandes centrales solaires du pays. Il est composé de 5 installations photovoltaïques, contribuant ainsi à l’augmentation de la capacité de production d’énergie renouvelable.
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Kazakhstan
En 2020 et 2022, nous avons construit deux parcs éoliens, Badamsha 1 et 2, chacun d’une capacité de 48 MW, soit un total de 96 MW. Ensemble, ils peuvent produire environ 395 GWh d’électricité par an. En 2023, nous avons également lancé la première centrale photovoltaïque de Plenitude Arm Wind (50 MW), située à Shaulder, avec une capacité de production d’environ 90 GWh par an.
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Royaume-Uni
Nous avons investi dans l’expansion des activités de Värgronn, la joint-venture entre Plenitude (filiale d’Eni) et HitecVision, afin de consolider sa position comme l’un des principaux acteurs du secteur. Nous participons ainsi au projet Dogger Bank Wind Farm, le plus grand parc éolien offshore au monde (3,6 GW à 100 %), qui sera achevé par étapes d’ici 2026.
1 Installations photovoltaïques de grande taille, généralement installées au sol.