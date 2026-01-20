Notre développement sur la scène internationale

Depuis 2015, nous opérons dans le secteur des énergies renouvelables. Aujourd’hui, nous comptons environ 250 installations Utility Scale 1 dans le monde. Nous avons commencé en Italie et au Kazakhstan, puis nous avons étendu notre champ d’action à plusieurs pays grâce à des acquisitions et à des réorganisations d’entreprise, notamment : en France, en Grèce, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Norvège, aux États-Unis et en Australie.