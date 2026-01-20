Notre équipe

Personnes responsables de transformer notre mission et nos valeurs en un service utile et efficace pour les clients, avec un engagement constant dans tous les différents domaines d’action.

  • Rita Marino

    Présidente

  • Stefano Goberti

    Directeur Général

  • Alessandro Della Zoppa

    Énergies Renouvelables

  • Chiara Ficeti

    Gestion de l'Énergie

  • Federico Rulfi

    Ressources Humaines, Durabilité & Service

  • Giorgia Molajoni

    Digital, Technologie de l'Information & Communication

  • Giovanna Bianchi

    Santé, Sécurité, Environnement et Qualité

  • Marco Rotondi

    Développement Commercial, Négociations & Fusions-Acquisitions

  • Mauro Fanfoni

    Commerce de Détail – Marchés Internationaux

  • Nicola Giorgi

    Chief Financial & Risk Officer

  • Paolo Martini

    Solutions de Recharge pour la Mobilité Électrique

  • Vincenzo Viganò

    Commerce de Détail – Marché Italien

  • Pietro Galizzi

    Affaires Juridiques, Réglementaires & Conformité

  • Rossano Francia

    Approvisionnement Global

  • Simona Napoli

    Audit Interne