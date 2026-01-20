Notre équipe
Personnes responsables de transformer notre mission et nos valeurs en un service utile et efficace pour les clients, avec un engagement constant dans tous les différents domaines d’action.
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Rita MarinoPrésidente
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Stefano GobertiDirecteur Général
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Alessandro Della ZoppaÉnergies Renouvelables
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Chiara FicetiGestion de l'Énergie
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Federico RulfiRessources Humaines, Durabilité & Service
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Giorgia MolajoniDigital, Technologie de l'Information & Communication
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Giovanna BianchiSanté, Sécurité, Environnement et Qualité
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Marco RotondiDéveloppement Commercial, Négociations & Fusions-Acquisitions
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Mauro FanfoniCommerce de Détail – Marchés Internationaux
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Nicola GiorgiChief Financial & Risk Officer
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Paolo MartiniSolutions de Recharge pour la Mobilité Électrique
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Vincenzo ViganòCommerce de Détail – Marché Italien
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Pietro GalizziAffaires Juridiques, Réglementaires & Conformité
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Rossano FranciaApprovisionnement Global
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Simona NapoliAudit Interne