Stratégie de développement durable et modèle ESG
Les cinq piliers de notre modèle ESG : Gouvernance, Climat et Émissions, Durabilité des Entreprises, Personnes et Communautés.
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[...] Le développement durable fait partie intégrante de notre ADN d'entreprise. Les principes ESG sont intégrés à notre modèle économique et, en tant que Benefit Corporation, nous nous engageons à réduire chaque jour l'impact environnemental de nos activités, en promouvant des initiatives qui apportent des bénéfices tangibles aux communautés et aux territoires où nous opérons.
Tournés vers l'avenir, nous sommes déterminés à poursuivre sur cette voie : nous investirons dans les énergies renouvelables et les solutions d'efficacité énergétique pour répondre aux besoins de nos clients. Nous renforcerons notre réseau de recharge pour véhicules électriques et continuerons à promouvoir des pratiques de consommation responsables. [...]
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Message adressé aux parties prenantes par l’Administrateur Délégué de Plenitude, Stefano Goberti, dans le Rapport de durabilité et de relation d’impact 2024. Téléchargez le Rapport de durabilité et de relation d’impact 2024 pour explorer en profondeur notre stratégie de durabilité intégrée au modèle économique, ainsi que les performances ESG de 2024.
Notre stratégie de développement durable, intégrée à notre modèle d’affaires, repose sur cinq piliers : Gouvernance, Climat et Émissions, Durabilité de l’entreprise, Personnes et Communauté.
Ceux-ci sont étroitement liés aux objectifs d'intérêt commun que, en tant que Société à mission, nous poursuivons dans notre statut, satisfaisant aux exigences réglementaires exigées des sociétés à mission par la loi n° 208/2015.
Grâce au modèle économique ci-dessus, nous nous engageons à contribuer à 10 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par l'Agenda 2030 des Nations Unies : ODD 3 (Bonne santé et bien-être), ODD 4 (Éducation de qualité), ODD 5 (Égalité des sexes), ODD 7 (Énergie propre et d'un coût abordable), ODD 8 (Travail décent et croissance économique), ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructures), ODD 11 (Villes et communautés durables), ODD 12 (Action pour le climat), ODD 13 (Action pour le climat), et ODD 17 ( Partenariats pour les objectifs).
Les 5 piliers de notre modèle ESG
Gouvernance
La gouvernance d’entreprise est le système de gestion et de contrôle de l’entreprise, l’outil de création de valeur durable pour les actionnaires et toutes les parties prenantes.
La « Gouvernance » repose sur les valeurs de l’entreprise, qui guident la conduite des activités dans le respect des principes d’intégrité et de transparence, favorisant un comportement éthique et une culture inclusive, et contribuent à construire une relation de confiance entre l’entreprise et ses parties prenantes.
|Indicateurs clés de performance
RÉSULTATS 2024
Tranches d'âge au sein du Conseil d'administration en fonction au 31 décembre 2024
>50: 86% (80% as at 31.12.23)
30-50: 14% (20% as at 31.12.23)
Diversité des genres au sein du Conseil d'administration en fonction au 31 décembre 2024
|Hommes : 57% (60% as at 31.12.23)
Femmes: 43% (40% as at 31.12.23)
Valeur économique générée
|10,395 millions d'euros
Valeur économique distribuée
9,510 millions d'euros (91.5%)
Valeur économique conservée
885 millios d'euros (8.5%)
Rémunération en actions liée aux objectifs ESG
Attribution d'un poids de 35 % de la rémunération variable à long terme du PDG et du Top Management à lier aux objectifs ESG
Interventions d'audit intégrées
|10
Interventions d'audit avec contrôles anti-corruption
|6
Cybersécurité et protection des données
Aucun événement de violation de données (conformément à 2023)
Climat et émissions
Dans le but d’atteindre le Net Zero Scope 1, 2 et 3 d’ici 2040, Plenitude a défini une stratégie de décarbonation basée sur l’augmentation de la production d’électricité à partir de sources renouvelables en augmentant la capacité installée de ses centrales, en proposant des solutions énergétiques visant à réduire la consommation, en compensant progressivement les émissions de CO2 issues de la combustion de gaz par les clients et en développant des services de mobilité électrique.
|Indicateurs clés de performance
|RÉSULTATS 2024
|Capacité installée à partir de sources renouvelables
4,1 GW [1] (+1,1 GW par rapport à 2023)
Capacité éolienne installée
29% (1,187 MW)
Capacité solaire installée (y compris le stockage)
|71% (2,903 MW)
Production d'électricité à 100 % à partir de sources renouvelables
4.7 TWh (+17% vs 2023)
Production d'énergie éolienne
|45% (2,122 GWh)
Production d'électricité solaire
|55% (2,543 GWh)
% d'électricité certifiée par des certificats de garantie d'origine provenant de sources renouvelables sur l'énergie totale vendue au niveau européen
|74 % (+5 points de pourcentage par rapport à 2023)
Bornes de recharge propriétaires installées au niveau européen
|> 21 000 (+12 % par rapport à 2023)
Capex aligné sur la taxonomie européenne
|75%
Émissions de portée 1, 2 et 3 (basées sur la localisation) après compensation [2]
|9.1 Mt CO2eq. (-20 % par rapport à 2023)
Émissions de portée 1
|4,149 t CO2eq. (-10,6 % par rapport à 2023)
Émissions de portée 2 (basées sur la localisation) [3]
|6,781 t CO2eq. (+7 % par rapport à 2023)
Émissions de portée 2 (basées sur le marché)
1,315 t CO2eq. (-68 % par rapport à 2023)
Émissions de portée 3
|12.25 Mt CO2eq. (-11 % par rapport à 2023)
Compensation des émissions par l'achat de crédits carbone [4]
|3.14 Mt CO2eq. (+31%)
Émission Indice d'intensité [5]
|55 g CO2eq. / kWh
Émissions de GES évitées par la production d'électricité à partir de sources renouvelables, les services de mobilité électrique et les interventions de requalification énergétique [6]
|1.9 Mt CO2eq. (+7 % par rapport à 2023)
[1] Le chiffre inclut 199 MW relatifs à l’acquisition de 2 centrales photovoltaïques aux États-Unis (accord signé en décembre 2024 et clôture de l’opération prévue au cours du premier trimestre 2025).
[2] Données résultant de la somme des émissions post-compensation de Scope 1, Scope 2 (méthode basée sur la localisation) et Scope 3 en 2024. Les émissions post-compensation de Scope 3 sont calculées en soustrayant les crédits carbone du total des émissions de Scope 3 (3,14 Mt CO 2 eq., voir note 4).
[3] For more information on the trend in emissions compared to last year, see section “2.2 Direct and indirect emissions” of Plenitude Sustainability and Impact Report 2024.
[4] Dates de la somme :
- 0.32 Mt CO2eq. représentant la différence entre les crédits carbone estimés et réels associés aux approvisionnements en gaz compensés relatifs au quatrième trimestre 2023 et annulés en octobre 2024.
- 2.82 Mt CO2eq. représentant l'achat estimé de crédits carbone qui sera finalisé courant 2025 associé aux approvisionnements en gaz compensés relatifs à 2024. Parmi ceux-ci, 1,81 Mt CO2 eq., liés à la consommation de gaz facturée aux clients Plenitude de janvier 2024 à septembre 2024, ont été compensés en février 2025. La partie restante relative à la consommation de gaz facturée d'octobre 2024 à décembre 2024, estimée à 1 Mt CO2 eq., sera compensée d'ici octobre 2025.
[5] Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul, voir le paragraphe « Méthodologies de calcul » de la section « Émissions » « Intensité » du rapport de durabilité et d’impact 2024 de Plenitude.
[6] Rapport sur la durabilité et l’impact de Plenitude 2024.
Durabilité des entreprises
Plenitude gère ses activités dans le respect de toutes les parties prenantes et s'efforce d'utiliser les ressources naturelles de manière responsable, en poursuivant un modèle commercial durable qui intègre les aspects ESG tout au long de la chaîne de valeur.
|Indicateurs clés de performance
RÉSULTATS 2024
Nombre total de clients (points d'approvisionnement)
Plus de 10 millions (en ligne avec 2023
Net Promoter Score[1] - Commerce de détail en Italie
2.71x Net Promoter Score en Italie par rapport à 2018 (2,94x en 2023)
Factures numériques au niveau européen[2]
56% (+7 pp par rapport à 2023)
|Nouveaux contrats signés numériquement [3]
|85% (+5pp par rapport à 2023)
Procédures évaluées ESG
|100% des achats d'Eni Plenitude SpA Benefit Corporation – Siège social (contre 95 % en 2023)
[1] Net Promoter Score (NPS) : indicateur qui mesure, en mode multicanal (téléphone, chat, e-mail et assistance en magasin), le pourcentage de clients qui recommanderaient Plenitude comme opérateur. Au dernier trimestre 2024, suite à l'achèvement du développement et de l'optimisation du nouveau CRM avec lequel Plenitude a renouvelé et modernisé ses systèmes de gestion du service client, le NPS en Italie a atteint une valeur 3,3 fois supérieure à celle mesurée en 2018.
[2] Comprend l’Italie, la France, la péninsule ibérique, la Grèce et la Slovénie
[3] Nouveaux contrats de fourniture d'électricité et de gaz signés par des clients B2C en Italie, en France, dans la péninsule ibérique, en Grèce, en Slovénie, contractés numériquement (par exemple via une tablette en magasin, via le Web, etc.).
Personnes
Plenitude valorise ses collaborateurs, en leur assurant des parcours de croissance personnelle et professionnelle ; elle protège leur santé et leur sécurité ainsi que leur bien-être psychologique et physique, dans un climat respectueux de la diversité et de l'inclusion.
|Indicateurs clés de performance
|RÉSULTATS 2024
Composition des effectifs au 31 décembre:
|49.2% de femmes (47.7% en 2023)
50.8% d'hommes (52.3% en 2023)
Employés sous contrat de travail
2 771 CDI (+10 % par rapport à 2023)
17 CDD (-45 % par rapport à 2023)
Écart de rémunération entre les sexes
1.4 pour une rémunération fixe [1] (1.8 en 2023)
1.61 pour la rémunération totale [2] (3.0 en 2023)
Personnel féminin occupant des postes à responsabilité (Managers et Cadres)
43,5 % (+ 2,7 points de pourcentage par rapport à 2023)
Formation des employés
87 366 heures (84 706 heures livrées en 2023)
32,6 heures de formation en moyenne par salarié (contre 34,5 en 2023 [3])
Dépenses moyennes en formation et développement pour les salariés à temps plein : 1 006 € (+16 % par rapport à 2023)
Taux de fréquence total des blessures enregistrables
|0.19 (1.09 en 2023)
(total des blessures enregistrables/heures travaillées) x 1 000 000
[1] Écart de rémunération entre les sexes calculé pour le même niveau de poste et la même tranche d’âge.
[2] Écart de rémunération entre les sexes calculé pour le même niveau de poste et la même tranche d’âge.
[3] Les données ont diminué de 5,5% par rapport à 2023, en raison de l'extension du périmètre de reporting due aux nouvelles acquisitions réalisées en 2024 et du nombre élevé de nouvelles embauches.
Communauté
Plenitude s’engage à créer de la valeur partagée dans les communautés où elle opère, à la fois en promouvant la culture d’utilisation durable de l’énergie en faveur d’un engagement collectif dans la transition énergétique et en soutenant des initiatives visant un développement local durable et inclusif.
|Indicateurs clés de performance
|RÉSULTATS 2024
Diffuser la culture de l'utilisation durable de l'énergie
Plenitude des médias sociaux
Soutien aux communautés locales
3,64 millions d'euros investis pour soutenir les collectivités locales (en ligne avec 2023 [1])
Lutter contre la précarité énergétique
6 projets soutenus
Bénéficiaires : environ 425 familles
Lutter contre la pauvreté éducative
2 projets soutenus
Bénéficiaires : environ 1 430 mineurs et adolescents
Inclusion sociale
5 projets soutenus
Bénéficiaires : environ 5 220 personnes
Développement local
1 898 élèves du primaire de 27 établissements de 9 régions italiennes impliqués dans le projet « Plus je sais, moins je consomme »
Dans les zones où Plenitude intervient dans le domaine de la production d'électricité à partir de sources renouvelables, elle soutient des interventions en faveur des collectivités locales pour le réaménagement urbain, l'efficacité énergétique des structures publiques et la formation
Bénévolat d'entreprise
|1 840 heures de volontariat d'entreprise dans toute l'Italie
[1] Rapport de durabilité et d’impact Plenitude 2024.
Engagement des parties prenantes et matérialité
Pour Plenitude, il est essentiel d'impliquer directement toutes les parties prenantes et d'entretenir un dialogue permanent avec elles. Ces éléments sont essentiels à la création de valeur partagée et à l'établissement de relations fondées sur la confiance, la transparence et l'intégrité. C'est pourquoi, outre le fait de donner chaque année la parole à ses parties prenantes et de les impliquer dans la définition et l'évaluation des impacts de l'entreprise, Plenitude s'engage constamment à promouvoir un dialogue ouvert et transparent visant à partager ses informations, ses valeurs et sa vision.
En 2024, Plenitude a mis à jour son analyse de matérialité, en s'inspirant de l'approche de matérialité d'impact envisagée par la récente directive sur les rapports de développement durable des entreprises (CSRD).
Plus précisément, Plenitude a identifié les impacts significatifs de l'entreprise sur les personnes et l'environnement, ainsi que les enjeux matériels associés. De plus, l'exercice ne s'est pas limité à l'organisation, mais a été étendu à l'ensemble de la chaîne de valeur [1].
Le processus d’analyse de matérialité a été décrit en six phases principales:
1
Identification de sujets potentiellement pertinents
Analyse préliminaire pour identifier les sujets potentiellement pertinents, en fonction de sources internes, des tendances du secteur, des pairs et des entreprises comparables.
2
Identification des impacts
Définition d'une liste d'impacts positifs et négatifs, réels et potentiels, à partir des sujets identifiés comme potentiellement matériels.
3
Définition du modèle de calcul de matérialité d'impact et sélection des parties prenantes
Élaboration d'un modèle d'évaluation de la pertinence du sujet. Sélection des parties prenantes internes et externes, respectivement, pour évaluer et valider les impacts.
4
Évaluation d'impact
Evaluation d'impact par les fonctions internes de Plenitude, chargées des relations directes avec les parties prenantes, en tant qu'experts de l'entreprise (sujet matière experts).
5
Comparaison et validation des impacts
Comparaison des résultats préliminaires par le biais d'entretiens individuels avec des experts externes afin d'obtenir une validation de l'importance des impacts.
6
Définition des impacts pertinents et validation finale
Validation des impacts matériels par le Comité de Développement Durable de Plenitude. Inclusion des impacts pertinents dans le Rapport de Développement Durable et le Rapport d'Impact de Plenitude 2024.
[1] Conformément aux principes de reporting sur la durabilité, les informations fournies incluent également les impacts pertinents associés à la chaîne de valeur en amont et en aval, et/ou découlant des relations commerciales.