Dans le but d’atteindre le Net Zero Scope 1, 2 et 3 d’ici 2040, Plenitude a défini une stratégie de décarbonation basée sur l’augmentation de la production d’électricité à partir de sources renouvelables en augmentant la capacité installée de ses centrales, en proposant des solutions énergétiques visant à réduire la consommation, en compensant progressivement les émissions de CO2 issues de la combustion de gaz par les clients et en développant des services de mobilité électrique.

Indicateurs clés de performance RÉSULTATS 2024 Capacité installée à partir de sources renouvelables 4,1 GW [1] (+1,1 GW par rapport à 2023) Capacité éolienne installée 29% (1,187 MW) Capacité solaire installée (y compris le stockage) 71% (2,903 MW) Production d'électricité à 100 % à partir de sources renouvelables 4.7 TWh (+17% vs 2023) Production d'énergie éolienne 45% (2,122 GWh) Production d'électricité solaire 55% (2,543 GWh) % d'électricité certifiée par des certificats de garantie d'origine provenant de sources renouvelables sur l'énergie totale vendue au niveau européen 74 % (+5 points de pourcentage par rapport à 2023) Bornes de recharge propriétaires installées au niveau européen > 21 000 (+12 % par rapport à 2023) Capex aligné sur la taxonomie européenne 75% Émissions de portée 1, 2 et 3 (basées sur la localisation) après compensation [2] 9.1 Mt CO 2 eq. (-20 % par rapport à 2023) Émissions de portée 1 4,149 t CO 2 eq. (-10,6 % par rapport à 2023) Émissions de portée 2 (basées sur la localisation) [3] 6,781 t CO 2 eq. (+7 % par rapport à 2023) Émissions de portée 2 (basées sur le marché) 1,315 t CO 2 eq. (-68 % par rapport à 2023) Émissions de portée 3 12.25 Mt CO 2 eq. (-11 % par rapport à 2023) Compensation des émissions par l'achat de crédits carbone [4] 3.14 Mt CO2eq. (+31%) Émission Indice d'intensité [5] 55 g CO 2 eq. / kWh Émissions de GES évitées par la production d'électricité à partir de sources renouvelables, les services de mobilité électrique et les interventions de requalification énergétique [6] 1.9 Mt CO 2 eq. (+7 % par rapport à 2023)

[1] Le chiffre inclut 199 MW relatifs à l’acquisition de 2 centrales photovoltaïques aux États-Unis (accord signé en décembre 2024 et clôture de l’opération prévue au cours du premier trimestre 2025).

[2] Données résultant de la somme des émissions post-compensation de Scope 1, Scope 2 (méthode basée sur la localisation) et Scope 3 en 2024. Les émissions post-compensation de Scope 3 sont calculées en soustrayant les crédits carbone du total des émissions de Scope 3 (3,14 Mt CO 2 eq., voir note 4).

[3] For more information on the trend in emissions compared to last year, see section “2.2 Direct and indirect emissions” of Plenitude Sustainability and Impact Report 2024.

[4] Dates de la somme :

0.32 Mt CO 2 eq. représentant la différence entre les crédits carbone estimés et réels associés aux approvisionnements en gaz compensés relatifs au quatrième trimestre 2023 et annulés en octobre 2024.

eq. représentant la différence entre les crédits carbone estimés et réels associés aux approvisionnements en gaz compensés relatifs au quatrième trimestre 2023 et annulés en octobre 2024. 2.82 Mt CO 2 eq. représentant l'achat estimé de crédits carbone qui sera finalisé courant 2025 associé aux approvisionnements en gaz compensés relatifs à 2024. Parmi ceux-ci, 1,81 Mt CO2 eq., liés à la consommation de gaz facturée aux clients Plenitude de janvier 2024 à septembre 2024, ont été compensés en février 2025. La partie restante relative à la consommation de gaz facturée d'octobre 2024 à décembre 2024, estimée à 1 Mt CO2 eq., sera compensée d'ici octobre 2025.

[5] Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul, voir le paragraphe « Méthodologies de calcul » de la section « Émissions » « Intensité » du rapport de durabilité et d’impact 2024 de Plenitude.

[6] Rapport sur la durabilité et l’impact de Plenitude 2024.