Initiatives à but non lucratif

Notre engagement à but non lucratif, visant à lutter contre la pauvreté éducative et énergétique et à promouvoir l'inclusion sociale, découle des trois premiers objectifs d'intérêt commun contenus dans les statuts de Plenitude, à savoir diffuser la culture de l'utilisation durable de l'énergie, proposer des solutions et des technologies pour une utilisation responsable de l'énergie et promouvoir la diversité et l'inclusion.

Nos projets concernent principalement ces trois domaines d’intervention :