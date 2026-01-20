ZustainabilitY Board : quand la culture de la durabilité rencontre les nouvelles générations
Nous avons impliqué des personnes de Plenitude issues des générations Z et Y pour contribuer à un avenir meilleur en améliorant leur créativité.
En tant qu'entreprise à but lucratif, Plenitude vise à créer de la valeur partagée pour les communautés et les territoires où elle opère, en s'inspirant des objectifs d'intérêt commun définis dans ses statuts. Pour ce faire, nous promouvons la diffusion d'une culture d'utilisation durable de l'énergie en faveur d'un engagement collectif et en faveur de la transition énergétique, ainsi que des initiatives visant à contribuer au développement local durable et inclusif.
Pour cette raison, nous collaborons avec des organisations qui partagent nos valeurs pour construire un avenir meilleur.
Notre engagement à but non lucratif, visant à lutter contre la pauvreté éducative et énergétique et à promouvoir l'inclusion sociale, découle des trois premiers objectifs d'intérêt commun contenus dans les statuts de Plenitude, à savoir diffuser la culture de l'utilisation durable de l'énergie, proposer des solutions et des technologies pour une utilisation responsable de l'énergie et promouvoir la diversité et l'inclusion.
Nos projets concernent principalement ces trois domaines d’intervention :
Soutien aux familles, aux personnes à faible revenu et aux organisations du tiers secteur pour accéder aux services énergétiques de base qui garantissent un niveau de vie décent.En savoir plus
Soutien aux filles et aux adolescentes issues de familles socialement et économiquement précaires pour les aider à apprendre, à expérimenter et à développer leurs compétences, leurs talents et leurs aspirations.En savoir plus
Intégration et réinsertion des personnes marginalisées dans le tissu socio-économique par des initiatives de soutien et d’assistance personnelle.En savoir plus
Nous collaborons avec la Banco dell'energia, en soutenant des projets d'efficacité qui optimisent la consommation et qui contribuent au développement de communautés énergétiques renouvelables et durables, au profit d'organisations à but non lucratif et de familles en situation de précarité économique et sociale.En savoir plus
Nous avons impliqué des personnes de Plenitude issues des générations Z et Y pour contribuer à un avenir meilleur en améliorant leur créativité.
Nous nous engageons à favoriser la croissance socio-économique durable et inclusif, en prêtant attention au développement des communautés locales et en soutenant des projets éducatifs visant à diffuser les principes d’une utilisation plus consciente des sources d’énergie.
Innovation durable et innovation numérique : tels sont les axes clés pour promouvoir une culture d'efficacité énergétique, en impliquant les élèves du primaire dans un projet à forte valeur pédagogique.EN SAVOIR PLUS
Plenitude participe à Open-es, une initiative à l'échelle du système pour le développement durable des entreprises.