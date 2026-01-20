NOS COLLABORATEURS

La ressource la plus précieuse: nos collaborateurs

Reconnaître l’unicité comme la première étape vers le succès.

Mobilisons toute notre énergie

Les personnes représentent l’un des cinq piliers de la stratégie de durabilité de Plenitude Société à mission (Società Benefit).
C’est pourquoi nous œuvrons, chaque jour à leur protection et plaçons leur bien-être au cœur de nos priorités, en valorisant leurs idées et leurs compétences, . Nous nous efforçons aussi de créer un environnement de travail inclusif, capable de reconnaître et d’accueillir leur unicité.

  • Plus de 2.800

    Nombre d’employés en décembre 2025

  • 48,9%

    Hommes

  • 51,1%

    Femmes

Nous accompagnons nos collaborateurs dans un parcours professionnel et personnel fondé sur une vision collaborative, pour créer un environnement où chacun se sente accueilli et libre de s’exprimer. Dans chaque pays où nous sommes présents, notre culture d’entreprise nous guide, en mettant au cœur les valeurs qui nous distinguent: partage des connaissances, passion, courage, intégrité, simplicité et diversité.

Nous encourageons la croissance professionnelle de nos collaborateurs en valorisant leurs compétences et leur talent, et en leur fournissant les outils nécessaires pour atteindre de nouveaux objectifs.

  • Plusieurs nationalités

    Composent nos équipes pluridisciplinaires

    Nos collaborateurs proviennent d’Europe, d’Asie, du Moyen‑Orient, d’Océanie et d’Amérique du Nord.

  • Âge moyen: 41 ans

    Répartition par tranche d’âge:

    1%: 18–24 ans
    44%: 25–39 ans
    40%: 40-54 ans
    15%: plus de 54 ans

  • 35 heures de formation

    Temps moyen annuel par personne

    Nos formations couvrent :
    Communication et soft skills
    Langues
    Digital, Conception de services et méthodes Agile
    HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement)
    Formation professionnelle et innovation

D&I : valoriser chaque talent et accueillir l’unicité

Nous nous engageons à préserver les principes de diversité, d’équité et d’inclusion, que nous considérons comme essentiels à notre culture et notre réussite. Concrètement, nous avons lancé un parcours intégrant tous nos projets, initiatives et actions, à court et à long terme, afin d’atteindre nos objectifs.

La D&I guide progressivement tous les aspects de notre entreprise, pour créer un environnement accueillant des talents, des orientations, des nationalités, des cultures et des parcours différents, dans un cadre ouvert, stimulant, sûr et collaboratif. Pour cela, nous impliquons activement les dirigeants et proposons une formation continue sur les enjeux D&I, via des réseaux d’agents de changement et des communautés d’alliés, visant à promouvoir une culture inclusive. Cela constitue un élément clé de notre cadre stratégique de durabilité et de notre modèle ESG.
Les valeurs et les objectifs encadrants ces initiatives sont intégrés dans une politique ESG (Éthique, Conformité & Gouvernance) dédiée à la D&I, disponible pour consultation à ce lien.

Plenitude a obtenu la certification UNI PdR 125:2022 en matière d’égalité de genre, une distinction importante attestant de choix et initiatives concrètes mis en œuvre pour créer un environnement de travail inclusif, en cohérence avec nos valeurs.

Personnes qui regardent un graphique

Un environnement inclusif axé sur le bien‑être

Chez Plenitude, notre ambition est de favoriser le bien‑être de celles et ceux qui travaillent avec nous. C’est pourquoi nous mettons en place un plan vie‑travail intégré, valorisant l’équilibre entre travail, vie privée et parentalité, en tenant compte de la santé physique et mentale. Notre approche de la People Experience se matérialise à travers une série d’initiatives conçues pour faire évoluer notre écosystème, créant un lieu de travail innovant, flexible et réactif aux besoins de nos collaborateurs.

DÉCOUVREZ NOS INITIATIVES DE WELFARE

  • Bien‑être psychophysique

    Opportunités de volontariat, dépistage de prévention, soutien psychologique, conventions médicales et assistance 24h/24 et 7j/7.

  • Modalités de travail

    Télétravail et flexibilité horaire.

  • Parentalité et famille

    Congés de paternité, soutien aux aidants naturels, aux personnes âgées et aux proches dépendants.

  • Soutien aux nouvelles générations

    Camps d’été de formation, orientation scolaire et professionnelle.

Rejoignez l’univers Plenitude

Nous souhaitons intégrer des personnes motivées, capables de contribuer avec passion et enthousiasme aux défis de la transition énergétique. Nous ouvrons nos portes aux talents désireux de mettre à l’épreuve leurs compétences et de vivre un environnement prônant l’unicité. Ensemble, nous pouvons entamer un parcours stimulant et innovant dans le secteur de l’énergie.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents tournés vers l’avenir.

Découvrez nos offres d’emploi et envoyez-nous votre candidature.

Les activités pour créer de la valeur en entreprise

Qu’est‑ce qui rend notre environnement de travail stimulant et dynamique ? Voici quelques initiatives et projets auxquels nos collaborateurs ont participé pour contribuer à l’évolution de l’entreprise et apporter leur valeur:

  • ZustainabilitY Board : des idées de jeunes pour un avenir durable

    Générations Z et Y présentes en entreprise pour promouvoir l’innovation durable et valoriser leurs talents.

    • Notre engagement devient action

    Chaque jour, nous œuvrons pour promouvoir le changement, en créant un environnement de travail sûr, propice à la croissance et à la valorisation des compétences de nos collaborateurs. À ce jour, nous avons dispensé plus de 98 000 heures de formation au total pour nos employés. Tracer un futur où le lieu de travail conjugue stabilité, bien‑être et innovation est un défi que nous relevons pas à pas. Dans cette section, vous trouverez des actualités, actions, initiatives et projets en cours, visant à atteindre des objectifs ambitieux, avec notre cohésion comme dénominateur commun.