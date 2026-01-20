Plusieurs nationalités
Composent nos équipes pluridisciplinaires
Nos collaborateurs proviennent d’Europe, d’Asie, du Moyen‑Orient, d’Océanie et d’Amérique du Nord.
Les personnes représentent l’un des cinq piliers de la stratégie de durabilité de Plenitude Société à mission (Società Benefit).
C’est pourquoi nous œuvrons, chaque jour à leur protection et plaçons leur bien-être au cœur de nos priorités, en valorisant leurs idées et leurs compétences, . Nous nous efforçons aussi de créer un environnement de travail inclusif, capable de reconnaître et d’accueillir leur unicité.
Nous accompagnons nos collaborateurs dans un parcours professionnel et personnel fondé sur une vision collaborative, pour créer un environnement où chacun se sente accueilli et libre de s’exprimer. Dans chaque pays où nous sommes présents, notre culture d’entreprise nous guide, en mettant au cœur les valeurs qui nous distinguent: partage des connaissances, passion, courage, intégrité, simplicité et diversité.
Nous encourageons la croissance professionnelle de nos collaborateurs en valorisant leurs compétences et leur talent, et en leur fournissant les outils nécessaires pour atteindre de nouveaux objectifs.
Composent nos équipes pluridisciplinaires
Nos collaborateurs proviennent d’Europe, d’Asie, du Moyen‑Orient, d’Océanie et d’Amérique du Nord.
Répartition par tranche d’âge:
1%: 18–24 ans
44%: 25–39 ans
40%: 40-54 ans
15%: plus de 54 ans
Temps moyen annuel par personne
Nos formations couvrent :
Communication et soft skills
Langues
Digital, Conception de services et méthodes Agile
HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement)
Formation professionnelle et innovation
Nous nous engageons à préserver les principes de diversité, d’équité et d’inclusion, que nous considérons comme essentiels à notre culture et notre réussite. Concrètement, nous avons lancé un parcours intégrant tous nos projets, initiatives et actions, à court et à long terme, afin d’atteindre nos objectifs.
La D&I guide progressivement tous les aspects de notre entreprise, pour créer un environnement accueillant des talents, des orientations, des nationalités, des cultures et des parcours différents, dans un cadre ouvert, stimulant, sûr et collaboratif. Pour cela, nous impliquons activement les dirigeants et proposons une formation continue sur les enjeux D&I, via des réseaux d’agents de changement et des communautés d’alliés, visant à promouvoir une culture inclusive. Cela constitue un élément clé de notre cadre stratégique de durabilité et de notre modèle ESG.
Les valeurs et les objectifs encadrants ces initiatives sont intégrés dans une politique ESG (Éthique, Conformité & Gouvernance) dédiée à la D&I, disponible pour consultation à ce lien.
Plenitude a obtenu la certification UNI PdR 125:2022 en matière d’égalité de genre, une distinction importante attestant de choix et initiatives concrètes mis en œuvre pour créer un environnement de travail inclusif, en cohérence avec nos valeurs.
Chez Plenitude, notre ambition est de favoriser le bien‑être de celles et ceux qui travaillent avec nous. C’est pourquoi nous mettons en place un plan vie‑travail intégré, valorisant l’équilibre entre travail, vie privée et parentalité, en tenant compte de la santé physique et mentale. Notre approche de la People Experience se matérialise à travers une série d’initiatives conçues pour faire évoluer notre écosystème, créant un lieu de travail innovant, flexible et réactif aux besoins de nos collaborateurs.
Nous souhaitons intégrer des personnes motivées, capables de contribuer avec passion et enthousiasme aux défis de la transition énergétique. Nous ouvrons nos portes aux talents désireux de mettre à l’épreuve leurs compétences et de vivre un environnement prônant l’unicité. Ensemble, nous pouvons entamer un parcours stimulant et innovant dans le secteur de l’énergie.
Qu’est‑ce qui rend notre environnement de travail stimulant et dynamique ? Voici quelques initiatives et projets auxquels nos collaborateurs ont participé pour contribuer à l’évolution de l’entreprise et apporter leur valeur:
Générations Z et Y présentes en entreprise pour promouvoir l’innovation durable et valoriser leurs talents.
Chaque jour, nous œuvrons pour promouvoir le changement, en créant un environnement de travail sûr, propice à la croissance et à la valorisation des compétences de nos collaborateurs. À ce jour, nous avons dispensé plus de 98 000 heures de formation au total pour nos employés. Tracer un futur où le lieu de travail conjugue stabilité, bien‑être et innovation est un défi que nous relevons pas à pas. Dans cette section, vous trouverez des actualités, actions, initiatives et projets en cours, visant à atteindre des objectifs ambitieux, avec notre cohésion comme dénominateur commun.