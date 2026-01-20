D&I : valoriser chaque talent et accueillir l’unicité

Nous nous engageons à préserver les principes de diversité, d’équité et d’inclusion, que nous considérons comme essentiels à notre culture et notre réussite. Concrètement, nous avons lancé un parcours intégrant tous nos projets, initiatives et actions, à court et à long terme, afin d’atteindre nos objectifs.

La D&I guide progressivement tous les aspects de notre entreprise, pour créer un environnement accueillant des talents, des orientations, des nationalités, des cultures et des parcours différents, dans un cadre ouvert, stimulant, sûr et collaboratif. Pour cela, nous impliquons activement les dirigeants et proposons une formation continue sur les enjeux D&I, via des réseaux d’agents de changement et des communautés d’alliés, visant à promouvoir une culture inclusive. Cela constitue un élément clé de notre cadre stratégique de durabilité et de notre modèle ESG.

Les valeurs et les objectifs encadrants ces initiatives sont intégrés dans une politique ESG (Éthique, Conformité & Gouvernance) dédiée à la D&I, disponible pour consultation à ce lien.

Plenitude a obtenu la certification UNI PdR 125:2022 en matière d’égalité de genre, une distinction importante attestant de choix et initiatives concrètes mis en œuvre pour créer un environnement de travail inclusif, en cohérence avec nos valeurs.