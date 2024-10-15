Media Hub

Communiqués de presse

  • INITIATIVES

    Un lancement médiatique ambitieux pour Plenitude : une nouvelle marque pour une nouvelle vision

  • ENERGIES RENOUVELABLES

    Plenitude : la nouvelle marque d'Eni Gas & Power France

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Nos campagnes

  • Le changement prend forme

    2024/2025
    Nous donnons forme à l'énergie du changement avec nos solutions énergétiques, l'énergie issue de sources renouvelables et le réseau pour la mobilité électrique.

  • Acteurs du changement

    2023/2024
    Grâce à nos solutions, les personnes deviennent actrices du changement sans même s'en rendre compte.

  • Une nouvelle saison

    2022
    Celle de la conscience énergétique et des choix durables. La première campagne institutionnelle avec la nouvelle marque.

  • Eni gas e luce devient Plenitude

    2021/2022
    Une campagne pour raconter la nouvelle marque qui représente la plénitude d'une vision globale de notre énergie.

Contacts

  • Bureau de presse Plenitude - Milan

    ufficio.stampa@eniplenitude.com