Énergies renouvelables

Nous nous engageons chaque jour dans la production d’énergie à partir de sources renouvelables pour contribuer à la transition énergétique.

5.8 GW de capacité totale installed installée Environ 250 Utility Scale

installations 1

En détail

Environ 0,1 GW in Australie Environ 0.9 GW en France Environ 0.1 GW en Allemagne 1.1 GW en Italie Environ 0.2 GW au Kazakhstan Plus de 1.5 GW en Espagne Environ 0.2 GW au Royaume-Uni 1.7 GW aux États-Unis Environ 0.1 GW en Grèce

Nous investissons dans des activités de développement pour produire de l’énergie renouvelable à partir de:

Installations photovoltaïques Installations éoliennes onshore et offshore Installations de stockage