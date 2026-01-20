Notre énergie dans le monde
Aperçu
Nous sommes une Société à mission qui souhaite contribuer à la transition énergétique grâce à un modèle d’affaires distinctif.
Plus de 15
Pays où nous sommes présents
Plus de 2800
personnes qui travaillent avec nous
5.8 GW
de capacité totale installée
Environ 250
installations
Utility Scale1
10 millions
de clients
Environ 23K
points de recharge
Environ 600K
points de recharge accessibles via une application
1 Installations photovoltaïques de grande taille, généralement installées au sol.
Où nous opérons
Nous sommes présents dans le monde entier avec nos collaborateurs et nos activités.
Plus de 2800
personnes qui travaillent avec nous
Énergies renouvelables
Nous nous engageons chaque jour dans la production d’énergie à partir de sources renouvelables pour contribuer à la transition énergétique.
5.8 GW
de capacité totale installed installée
Environ 250
Utility Scale
installations 1
1 Installations photovoltaïques de grande taille, généralement installées au sol.
Solutions énergétiques
Nous investissons constamment dans l’innovation de nos produits et services pour offrir le meilleur sur le marché.
10 Million
de clients
Mobilité électrique
Nous cherchons toujours de nouvelles façons de nous déplacer vers des solutions plus durables.
Environ 23K
points de recharge
Environ 600K
points de recharge accessibles via une application
1 Nos points de recharge font partie du réseau On The Road de Plenitude.
PAYS OÙ NOUS OPÉRONS
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Notre engagement en Australie se concentre sur les énergies renouvelables. Nous disposons d’environ 0,1 GW de capacité installée. L’un de nos projets majeurs est l’installation photovoltaïque de Katherine (Territoire du Nord), d’une capacité de 34 MW.
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En Autriche, nos activités se focalisent principalement sur la mobilité électrique. Nous disposons de plusieurs points de recharge propriétaires et l’application Plenitude On The Road garantit l’accès au réseau de recharge propriétaire et interopérable.
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Nous sommes présents en France avec environ 1 million de clients grâce à notre offre d’énergie, de gaz et de solutions d’efficacité énergétique en secteur retail. Dans les renouvelables, nous avons installé enviorn 0,9 GW de capacité installée totale et développons des projets intégrant photovoltaïque et agriculture. Nous gérons des installations stratégiques comme le parc AthiesSamoussy, l’un des plus grands du pays, produisant environ 90 GWh/an. Nous sommes engagés dans la mobilité électrique via des solutions de recharge sur route et offrons à nos clients l’accès à notre réseau et à ceux de nos partenaires via l’app Plenitude On The Road.Approfondir
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En Allemagne, nos activités portent principalement sur les énergies renouvelables avec une capacité installée de environ 0,1 GW. Par Vårgrønn (Plenitude – HitecVision), nous avons annoncé l’acquisition du parc éolien offshore Baltic 2 (288 MW), opérationnel en mer Baltique allemande. En termes de mobilité électrique, nous déployons un réseau propriétaire accessible via l’application Plenitude On The Road, en complément du réseau partenaire.
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Approfondir
En Grèce, nous opérons via Zenith, fournissant du gaz, de lélectricité et des solutions d’économie d’énergie à plus de 600K clients particuliers, avec une ambition d’expansion. Nous développons des parcs photovoltaïques et participons au développement des énergies renouvelables. Nous travaillons également sur la mobilité électrique pour déployer un réseau de recharge pour véhicules électriques, collaborant avec de nouveaux partenaires pour élargir l’interopérabilité des services.
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En tant que Société à mission (Società Benefit), nous contribuons à la transition énergétique et nous nous engageons à promouvoir la durabilité sur le territoire. Nous favorisons le développement local à travers des partenariats stratégiques et des projets alignés avec nos valeurs. Grâce à notre modèle économique distinctif, nous intégrons la production d'énergie renouvelable, la vente d’énergie et de solutions énergétiques, ainsi qu’un vaste réseau de points de recharge pour véhicules électriques via les solutions de Plenitude On The Road et les services d’interopérabilité offerts par notre application dédiée. Dans le domaine des énergies renouvelables, nous disposons d’une capacité installée de 1.1 GW. Dans le secteur retail, nous fournissons nos produits et services à environ 8 millions de clients.Approfondir
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Au Kazakhstan, nous sommes engagés dans le secteur des énergies renouvelables. Nous disposons d’une capacité installée de environ 0,2 GW: en 2020 et 2022, nous avons construit les parcs éoliens Badamsha 1 et 2 (96 MW), produisant un total de 395 GWh par an, tandis qu’en 2023, nous avons achevé la centrale photovoltaïque de Shaulder (50 MW), générant annuellement environ 0,2 GWh. En septembre 2025, à Zhanaozen, une nouvelle centrale photovoltaïque de 50 MW a été mise en service. Ce projet s’inscrit dans une initiative plus large, menée par Eni en collaboration avec KazMunayGas, qui prévoit une centrale hybride de 247 MW capable d’intégrer l’énergie solaire, éolienne et au gaz.Approfondir
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En Norvège, nous sommes présents via Vårgrønn, JV entre Plenitude et HitecVision, afin de développer activement l’éolien offshore. En termes de mobilité électrique, nous offrons à nos clients un accès centralisé au réseau de recharge des partenaires grâce à l’application Plenitude On The Road.
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Depuis 2021, nous sommes actifs en Espagne et au Portugal avec plus de 480 K clients particuliers. Nous proposons des solutions énergétiques pour les particuliers et les entreprises : fourniture d’électricité et de gaz, services de maintenance et solutions d’autoconsommation pour habitations et PME. Nous avons installé plus de 1,5 GW d’énergies renouvelables et, en juin 2025, la production du bloc nord du parc photovoltaïque Renopool à Badajoz a démarré. Une fois opérationnel, ce sera notre plus grand parc solaire à l’échelle mondiale. Nous œuvrons également dans la mobilité électrique, grâce au réseau On the Road de Plenitude et aux solutions de recharge via l’app Plenitude On The Road.Approfondir
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En Roumanie, nous sommes engagés dans la mobilité électrique via des bornes de recharge, en partenariat avec le distributeur Ikea local. Grâce à l’application Plenitude On The Road, nous proposons un accès à un réseau de recharge interopérable.
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Depuis 1994, nous sommes présents en Slovénie via Adriaplin d.o.o. Nous proposons des solutions énergétiques adaptées aux besoins 14K clients. Nous assurons également la maintenance du réseau gazier pour garantir qualité et efficacité. Nous étendons aussi nos services de recharge pour véhicules électriques dans le cadre de la mobilité électrique.Approfondir
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En Suisse, nous concentrons notre action sur la mobilité électrique. Nous gérons plusieurs bornes de recharge propriétaires accessibles, ainsi que celles d’autres partenaires, via l’application Plenitude On The Road.
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Au Royaume-Uni, nos activités se concentrent principalement sur le secteur des énergies renouvelables, avec une capacité installée plus de environ 0,2 GW. Nous produisons de l’électricité à travers des installations éoliennes offshore via Vårgrønn, une coentreprise entre Plenitude et le fonds norvégien HitecVision. Parmi nos projets phares figure Dogger Bank, le plus grand parc éolien offshore au monde, avec une capacité totale de 3,6 GW. Par l’intermédiaire de Vårgrønn, en partenariat avec Flotation Energy, nous avons également signé un accord d’exclusivité avec Crown Estate Scotland pour le développement des parcs éoliens offshore flottants GreenVolt et Cenos, d’une capacité totale de 1,9 GW.Approfondir
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Aux États-Unis, nous sommes actifs dans le secteur des énergies renouvelables, avec une capacité installée de 1,7 GW. Nous consolidons notre présence sur le marché avec deux projets majeurs. Nous avons récemment achevé au Texas la construction de Guajillo, notre plus grande installation de stockage par batterie, d’une capacité de 200 MW, située dans le comté de Webb. Nous avons également signé un accord avec EDP Renewables pour l’acquisition de deux parcs photovoltaïques opérationnels et d’une installation de stockage en construction, pour une capacité totale de 245 MW.Approfondir