Plenitude

du latin plenitudo (dĭnis, dérivé de plenus « plein »); complétude, adéquation, plénitude

  • Qui sommes-nous

    Nous sommes une Société à mission (Società Benefit)du secteur de l'énergie.
    Nous sommes convaincus que seule une transition équitable peut engendrer un changement durable. Nous nous efforçons d'être le meilleur allié des particuliers et des entreprises pour relever le défi de la sensibilisation à l'énergie et de la neutralité carbone.

  • Ce que nous faisons

    Nous adoptons une approche intégrée du développement durable, de la production d'électricité à partir de sources renouvelables à son utilisation responsable. Nous investissons dans l'innovation technologique pour proposer des produits et services qui permettent à nos clients de faire de meilleurs choix au quotidien. Nous soutenons la mobilité électrique en soutenant la croissance des stations de bornes de recharge en Europe.

  • Notre façon de procéder

    Nous encourageons nos clients à devenir des ambassadeurs du changement. Nous partageons notre expertise pour promouvoir un comportement éthique, en commençant par l'interne.
    Nous promouvons une culture inclusive pour attirer et développer les talents.

  • Notre raison d’être

    Nous croyons qu’ensemble, en faisant des choix conscients, nous pouvons atteindre notre objectif de zéro émission nette d’ici 2040.
    Nous voulons réduire notre impact sur la planète, en commençant par l’énergie.
La nostra Storia

Notre Histoire

Nous restons les mêmes parce que notre essence, riche d’histoire et porteuse d’innovation, ne change pas. Nous gardons l’objectif concret d’offrir à nos clients toutes les solutions possibles via les outils et canaux habituels.

2017

Naissance d’Eni gas e luce.

 

Eni crée une nouvelle société dédiée à la vente de gaz, d’électricité et de solutions pour l’efficacité énergétique, consolidant ainsi sa présence en Europe (Italie, France et Slovénie).

2018 - 2021

Expansion internationale des activités Retail sur les marchés grec et ibérique.
Entrée dans les secteurs de la rénovation énergétique des bâtiments et de la production distribuée d’énergie électrique photovoltaïque.

2021

Intégration du portefeuille d’activités de production d’énergie renouvelable d’Eni et expansion dans les services de recharge pour véhicules électriques (e-mobilité).

Eni gas e luce devient une Société à mission (Società Benefit).

2022

Naissance de Plenitude.

2024

Finalisation de l’entrée d’Energy Infrastructure Partners comme actionnaire minoritaire (environ 7,6 % de Plenitude).

La production d’électricité renouvelable continue de croître en Italie et sur les marchés internationaux (notamment en Espagne, aux États-Unis et en Allemagne avec l’éolien offshore via la filiale Vargronn).
Expansion des activités d’e-mobilité à l’étranger.

2025

Finalisation de l’augmentation de la participation d’EIP dans le capital social (10 % de Plenitude).

Nos Personnes

Nous partageons notre expertise pour promouvoirnitude.com/it/chi-siamo/management des comportements éthiques, en commençant par l’interne. Nous nourrissons une culture inclusive pour attirer et développer les talents.

Découvrez-en plus sur le  MANAGEMENT TEAM qui travaille avec passion et transforme chaque jour nos valeurs en actions concrètes.

La vraie énergie est ancrée dans les personnes. Découvrez les offres d’emploi sur notre page LINKEDIN.

  • Plus de 2.800

    Nombre d’employés en décembre 2025

  • 48,9%

    Hommes

  • 51,1%

    Femmes

Les valeurs qui nous inspirent au quotidien

  • Partage

    pour atteindre nos objectifs et ajouter de la valeur à notre travail.

  • Passion

    pour nos projets qui inspirent des idées et des actions.

  • Motivation

    pour surmonter les obstacles et faire progresser l’innovation qui profite à la société.

  • Equité

    pour gagner le respect et la confiance de nos clients et de nos collaborateurs.

  • Simplicité

    pour faire évoluer les process à travers de solutions simples.

  • Diversité

    pour l'enrichissement personnel de nos collab orateurs.

Notre stratégie de Durabilité

Découvrez les piliers sur lesquels repose notre modèle d’affaires.

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