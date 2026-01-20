Notre Histoire
Nous restons les mêmes parce que notre essence, riche d’histoire et porteuse d’innovation, ne change pas. Nous gardons l’objectif concret d’offrir à nos clients toutes les solutions possibles via les outils et canaux habituels.
du latin plenitudo (dĭnis, dérivé de plenus « plein »); complétude, adéquation, plénitude
Nous restons les mêmes parce que notre essence, riche d’histoire et porteuse d’innovation, ne change pas. Nous gardons l’objectif concret d’offrir à nos clients toutes les solutions possibles via les outils et canaux habituels.
Naissance d’Eni gas e luce.
Eni crée une nouvelle société dédiée à la vente de gaz, d’électricité et de solutions pour l’efficacité énergétique, consolidant ainsi sa présence en Europe (Italie, France et Slovénie).
Expansion internationale des activités Retail sur les marchés grec et ibérique.
Entrée dans les secteurs de la rénovation énergétique des bâtiments et de la production distribuée d’énergie électrique photovoltaïque.
Intégration du portefeuille d’activités de production d’énergie renouvelable d’Eni et expansion dans les services de recharge pour véhicules électriques (e-mobilité).
Eni gas e luce devient une Société à mission (Società Benefit).
Naissance de Plenitude.
Finalisation de l’entrée d’Energy Infrastructure Partners comme actionnaire minoritaire (environ 7,6 % de Plenitude).
La production d’électricité renouvelable continue de croître en Italie et sur les marchés internationaux (notamment en Espagne, aux États-Unis et en Allemagne avec l’éolien offshore via la filiale Vargronn).
Expansion des activités d’e-mobilité à l’étranger.
Finalisation de l’augmentation de la participation d’EIP dans le capital social (10 % de Plenitude).
Nous partageons notre expertise pour promouvoirnitude.com/it/chi-siamo/management des comportements éthiques, en commençant par l’interne. Nous nourrissons une culture inclusive pour attirer et développer les talents.
Découvrez-en plus sur le MANAGEMENT TEAM qui travaille avec passion et transforme chaque jour nos valeurs en actions concrètes.
La vraie énergie est ancrée dans les personnes. Découvrez les offres d’emploi sur notre page LINKEDIN.
pour atteindre nos objectifs et ajouter de la valeur à notre travail.
pour nos projets qui inspirent des idées et des actions.
pour surmonter les obstacles et faire progresser l’innovation qui profite à la société.
pour gagner le respect et la confiance de nos clients et de nos collaborateurs.
pour faire évoluer les process à travers de solutions simples.
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