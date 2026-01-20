Le partenariat entre Plenitude et Red Bull
Rechargeons notre passion
La mise en œuvre d'interventions en matière d'efficacité énergétique a contribué à réduire l'impact environnemental de plusieurs événements organisés par Red Bull, tout en sensibilisant un nombre croissant de personnes à une utilisation responsable de l’énergie, en Italie comme à l’étranger.
Un exemple concret de cet engagement est l'installation photovoltaïque mise en service en 2024 pour alimenter une partie de l'éclairage de la salle ayant accueilli le Red Bull 64 Bars Live à Naples. Cette installation a ensuite été offerte à l'Institut Alpi-Levi de Scampia pour produire de l'énergie solaire pour ses propres besoins.
Événements en Italie en 2025
Série mondiale de plongeon de falaise Red Bull
Le championnat de plongeon de haut vol, qui en est à sa douzième édition, s'est déroulé à Polignano a Mare (Bavière) les 28 et 29 juin. Nous avons investi ce lieu emblématique avec une embarcation électrique dédiée aux spectacles aquatiques, illustrant ainsi comment la mobilité électrique peut s’intégrer dans de nombreux domaines, notamment les sports nautiques.
Red Bull Cerro Abajo
Pour la première fois, nous sommes partenaires de l'événement Red Bull Cerro Abajo, qui célèbre sa deuxième édition en Italie. Le 24 août, les ruelles de Gênes accueilleront cette course de descente urbaine pleine d'adrénaline, réservée aux riders les plus audacieux. Conformément à notre objectif, en tant qu'entreprise à but lucratif, d'avoir un impact environnemental et social positif dans les communautés où nous opérons, nous installerons un dispositif spécifique équipé de panneaux solaires pour la recharge des vélos électriques, mis à disposition par la ville afin de promouvoir la mobilité douce et durable. Un système photovoltaïque sera également installé sur le toit de l'Institut Vittorio Emanuele II – Ruffini, contribuant ainsi concrètement à l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’établissement scolaire.
Événements en Espagne en 2025
Qualifications Red Bull King of the Air
Notre lien avec ce sport s’est renforcé à Tarifa, Cadix, où nous avons participé aux qualifications du Big Air, la compétition internationale de kitesurf la plus emblématique.. En juin, nous avons optimisé l'efficacité énergétique de l'événement en installant des panneaux photovoltaïques et des batteries de stockage, permettant ainsi de l'alimenter en électricité issue de sources renouvelables.
Événements en France en 2025
L'adrénaline monte avec deux événements dédiés aux sports extrêmes, dont nous serons partenaires, où l'énergie rencontre la performance.
Le 28 septembre, le Circuit de Charade accueillera le Red Bull Cycling Survivor : 300 cyclistes amateurs s'affronteront lors de quatre tours éliminatoires, chacun avec des défis différents. Les 15 et 16 novembre, ce sera au tour du Red Bull Ocean Rescue, une compétition multisports mêlant course à pied, natation, kayak et sauvetage en mer, qui mettra à l'épreuve les meilleurs athlètes de sauvetage côtier. Lors de ces deux événements, nous mettrons à disposition des bornes de recharge solaire pour permettre aux participants d'alimenter leurs appareils personnels en électricité issue de sources renouvelables.