La mise en œuvre d'interventions en matière d'efficacité énergétique a contribué à réduire l'impact environnemental de plusieurs événements organisés par Red Bull, tout en sensibilisant un nombre croissant de personnes à une utilisation responsable de l’énergie, en Italie comme à l’étranger.

Un exemple concret de cet engagement est l'installation photovoltaïque mise en service en 2024 pour alimenter une partie de l'éclairage de la salle ayant accueilli le Red Bull 64 Bars Live à Naples. Cette installation a ensuite été offerte à l'Institut Alpi-Levi de Scampia pour produire de l'énergie solaire pour ses propres besoins.