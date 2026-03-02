Accesibilidad

¿Qué se entiende por accesibilidad?

La accesibilidad de un sitio web consiste en hacerlo utilizable por cualquier persona, sin dificultad, garantizando un acceso sencillo a todos los contenidos y servicios ofrecidos. Para lograr este objetivo, es necesario eliminar diversas barreras, como por ejemplo:

  • Colores

    Selección adecuada de colores para facilitar la legibilidad.

  • Textos

    Tamaños de texto adecuados para una lectura más cómoda.

  • Lenguaje

    Lenguaje simple y claro para una mejor comprensión.

  • Tecnologías de asistencia

    Compatibilidad con las tecnologías de asistencia más utilizadas.

Declaración de accesibilidad y compromiso de Eni Plenitude

Eni Plenitude se compromete, de conformidad con la Ley italiana n.º 4 de 9 de enero de 2004, a hacer accesibles a todos sus servicios y canales digitales, respetando las directrices en materia de accesibilidad e inclusión. Actualmente está en curso una revisión progresiva para corregir posibles problemas de accesibilidad.

Navegación mediante accesos rápidos por teclado

Microsoft Edge, Google Chrome y Opera: Alt + [tecla de acceso]
Mozilla Firefox: Alt + Mayús + [tecla de acceso]

Accesos rápidos disponibles:
Imprimir la página: CTRL + P
Ir al inicio de la página: T

Navegación por navegador

Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari ofrecen opciones para personalizar:

  • el tamaño de fuente,
  • los colores,
  • el contraste,
  • el zoom,
  • la navegación mediante teclado,
  • el modo de lectura simplificada.

 

¿Problemas de navegación?

Si tiene dificultades para acceder a los contenidos o detecta problemas de conformidad con los principios de accesibilidad, puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección: accessibilita@eniplenitude.com.