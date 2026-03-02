Accesibilidad
¿Qué se entiende por accesibilidad?
La accesibilidad de un sitio web consiste en hacerlo utilizable por cualquier persona, sin dificultad, garantizando un acceso sencillo a todos los contenidos y servicios ofrecidos. Para lograr este objetivo, es necesario eliminar diversas barreras, como por ejemplo:
Declaración de accesibilidad y compromiso de Eni Plenitude
Eni Plenitude se compromete, de conformidad con la Ley italiana n.º 4 de 9 de enero de 2004, a hacer accesibles a todos sus servicios y canales digitales, respetando las directrices en materia de accesibilidad e inclusión. Actualmente está en curso una revisión progresiva para corregir posibles problemas de accesibilidad.
Navegación mediante accesos rápidos por teclado
Microsoft Edge, Google Chrome y Opera: Alt + [tecla de acceso]
Mozilla Firefox: Alt + Mayús + [tecla de acceso]
Accesos rápidos disponibles:
Imprimir la página: CTRL + P
Ir al inicio de la página: T
Navegación por navegador
Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari ofrecen opciones para personalizar:
- el tamaño de fuente,
- los colores,
- el contraste,
- el zoom,
- la navegación mediante teclado,
- el modo de lectura simplificada.
¿Problemas de navegación?
Si tiene dificultades para acceder a los contenidos o detecta problemas de conformidad con los principios de accesibilidad, puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección: accessibilita@eniplenitude.com.