CONDICIONES GENERALES DE USO

Las presentes condiciones generales de uso («Condiciones») regulan el acceso y el uso del sitio web www.corporate.eniplenitude.com («Sitio») por parte de cada usuario en calidad de visitante («Usuario»).

1. Información general

1.1. El Sitio es gestionado por Plenitude S.p.A. Società benefit, sociedad sujeta a la actividad de dirección y coordinación de ENI S.p.A., con domicilio social en Via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milán (MI), inscrita en el Registro Mercantil de Milán-Monza-Brianza-Lodi, Código Fiscal y NIF IVA 12300020158, R.E.A. Milán n.º 1544762 («Plenitude»).

1.2. El Sitio pone a disposición de los Usuarios diversos contenidos, según se especifica a continuación. El Sitio, junto con los Contenidos, es facilitado por Plenitude de forma gratuita y sin necesidad de registro.

2. Aceptación y modificaciones

2.1. Al utilizar el Sitio, el Usuario declara haber leído y aceptado las presentes Condiciones y la Política de Privacidad. En caso de no estar de acuerdo, el Usuario deberá abandonar el Sitio y abstenerse de utilizar, total o parcialmente, los contenidos disponibles.

2.2. Plenitude se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y a su sola discreción el contenido de las presentes Condiciones y/o de la Política de Privacidad, informando a los Usuarios por los medios que considere oportunos. El uso del Sitio tras dicha comunicación implicará la aceptación expresa de las modificaciones.

3. Contenido y disponibilidad del Sitio

3.1. A través del Sitio, Plenitude podrá publicar y/o poner a disposición de los visitantes datos, textos, documentos, mensajes, enlaces, imágenes, gráficos, fotografías, vídeos y cualquier otro contenido seleccionado a su exclusiva discreción («Contenidos»).

3.2.Plenitude se reserva el derecho de: ((i) hacer accesible el Sitio y/o los Contenidos según sus propias modalidades; (ii) eliminar, retirar y/o modificar los Contenidos en cualquier momento; (iii) modificar el Sitio, incluidas sus interfaces gráficas y funcionalidades; (iv) suspender la disponibilidad del Sitio, total o parcialmente, incluso por motivos de mantenimiento.

Dentro de los límites legales, el Usuario acepta expresamente que Plenitude no garantiza la continuidad, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad del Sitio y/o de los Contenidos.

3.3. Plenitude no ofrece garantía alguna, expresa o implícita, sobre la veracidad, integridad, actualización o exactitud de los Contenidos.

4. Propiedad intelectual y uso del Sitio

4.1. El Usuario se compromete a utilizar el Sitio y los Contenidos exclusivamente con fines lícitos y de conformidad con la legislación vigente.

4.2. Las presentes Condiciones no confieren al Usuario ningún derecho de propiedad sobre el Sitio y/o los Contenidos, que siguen siendo titularidad exclusiva de Plenitude y/o de terceros.

4.3. El uso del Sitio y de los Contenidos está permitido únicamente para uso personal y no comercial.

4.4. El Usuario se compromete a no impugnar, directa o indirectamente, los derechos de propiedad intelectual de Plenitude.

4.5. Queda expresamente prohibido utilizar el Sitio para difundir contenidos:

que infrinjan derechos de propiedad intelectual;

de carácter discriminatorio, difamatorio o amenazante;

pornográficos o contrarios a la moral pública;

que contengan virus, malware u otros elementos dañinos;

relacionados con actividades de spam, phishing u otras similares;

contrarios a la normativa aplicable.

5. Enlaces

5.1. Plenitude podrá facilitar enlaces a sitios web de terceros, sin asumir responsabilidad alguna por su contenido ni por los productos o servicios ofrecidos en los mismos.

6. Responsabilidad e indemnización

6.1. El Usuario se compromete a mantener indemne a Plenitude frente a cualquier daño derivado del incumplimiento de las presentes Condiciones.

7. Ley aplicable y jurisdicción competente

7.1. Las presentes Condiciones se rigen por la legislación italiana.

7.2. Cualquier controversia será competencia exclusiva del Tribunal de Milán.

8.Comunicaciones

8.1. Las comunicaciones podrán realizarse por correo electrónico o a través del Sitio.

8.2. Datos de contacto:

Plenitude S.p.A. Società benefit

Via Giovanni Lorenzini, 4

20139 Milano (MI)

PEC: eniplenitude@pec.eniplenitude.com

9. Cobertura de analistas

Las opiniones, estimaciones o previsiones publicadas en el Sitio son de carácter estrictamente personal y no representan las opiniones oficiales de Plenitude.

10. Agencias de calificación

Las calificaciones no constituyen una recomendación de compra, venta o mantenimiento de instrumentos financieros.

11. Disposiciones finales

11.1. Las presentes Condiciones constituyen la totalidad del acuerdo.

11.2. La nulidad de una cláusula no afectará a la validez de las demás.

11.3. Cualquier tolerancia no implicará renuncia a los derechos de Plenitude.