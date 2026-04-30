Política HSE
Operamos en la producción de energía a partir de fuentes renovables y en la prestación de servicios energéticos a nuestros clientes, comprometiéndonos de manera sostenible a respetar los más altos niveles de seguridad, salud y protección del medio ambiente.
La salud y la seguridad de nuestros empleados, de nuestros socios comerciales, de las comunidades en las que operamos, la protección del medio ambiente y la integridad de nuestras instalaciones productivas son elementos prioritarios en cada fase de nuestras actividades.
Nuestra política se rige por los siguientes compromisos:
Compromiso con la Salud y la Seguridad
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Prevención ante todo
La seguridad es responsabilidad de todos. Exigimos a cada miembro de nuestro equipo que participe activamente en la prevención de incidentes y accidentes mediante la identificación, notificación y mitigación de los riesgos en cada actividad. Además, Plenitude se compromete a proteger la salud, la seguridad y la integridad psicofísica de las personas y de los socios, garantizando su integridad, así como la de los activos, también mediante campañas e iniciativas específicas.
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Formación y concienciación
Proporcionamos una formación adecuada y continua a cada una de nuestras personas con el objetivo de que todos sean competentes en la ejecución de sus actividades de forma segura. Promovemos la concienciación sobre los riesgos y las mejores prácticas para mitigarlos, a través de programas de información y sensibilización.
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Compromiso con el Medio Ambiente
Esta política refleja nuestro compromiso con un futuro sostenible y próspero, con el desarrollo y la difusión de soluciones energéticas que mejoren la vida de las personas y preserven nuestro planeta.