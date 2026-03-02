Cuanto más sé,
menos consumo
El proyecto en detalle
Con "Cuanto más sé, menos consumo ", Plenitude busca difundir y promover la cultura del uso sostenible de la energía mediante la innovación digital y la educación en el uso de herramientas digitales entre el alumnado y el profesorado de primaria. El proyecto, en colaboración con FEEM (Fundación Eni Enrico Mattei), Eniscuola y ANP (Asociación Nacional de Directivos Públicos y Profesionales de la Enseñanza Secundaria, anteriormente Asociación Nacional de Directores), ha involucrado a 27 centros educativos de nueve regiones italianas durante el curso escolar 2023/2024 mediante programas educativos específicos centrados en la innovación digital (desde programación básica hasta programación con placas de Arduino) y la sostenibilidad energética (desde el uso eficiente de los recursos hasta la movilidad eléctrica, desde la sostenibilidad hasta la ética digital). El enfoque educativo integra materias STEAM, con un marco socio-pedagógico, pensamiento computacional, programación y robótica básica.
Utilizando un lenguaje multimedia que combina la realidad y lo digital, y al conocimiento de lenguajes de programación, diseño de algoritmos y programación con placas Arduino, los estudiantes crean un juego llamado EcoGame, que aborda temas relacionados con la sostenibilidad energética. Al finalizar el curso, las clases participantes producirán videos cortos que muestren sus logros durante la formación, con el objetivo de desarrollar un Manifiesto sobre Educación Energética Sostenible.
El proyecto pretende alcanzar varios objetivos importantes durante el curso escolar, entre ellos:
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Formar a docentes y estudiantes en temas de digitalización y sostenibilidad ambiental, a través de actividades de robótica educativa.
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Promover iniciativas e intervenciones experimentales a través de la plataforma multimedia del proyecto, que ofrece una variedad de contenidos sobre temas de sostenibilidad energética.
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Incrementar los conocimientos de docentes y estudiantes sobre temas energéticos, como la importancia de la eficiencia energética y el uso consciente de los recursos.
Una iniciativa en constante crecimiento
En el curso escolar 2022/2023 , el programa abarcó varias regiones italianas, como Piamonte , Toscana , Lacio , Apulia , Sicilia y Cerdeña. Las provincias y ciudades participantes fueron principalmente Turín, Florencia, Roma, Bari, Palermo, Cagliari y el sur de Cerdeña. En este contexto, se activaron 17 escuelas, que acogieron a un total de 952 alumnos, de los cuales 496 eran niñas y 456 eran niños. El profesorado también estaba compuesto por 16 directores y 73 docentes.
En el siguiente curso escolar 2023/2024, el proyecto amplió su alcance para incluir también Lombardía, Campania y Basilicata, alcanzando un total de nueve regiones. Asimismo, aumentó el número de provincias participantes, incluyendo Milán, Nápoles, Foggia, Potenza y Messina, además de las regiones previamente incluidas. El número de escuelas participantes ascendió a 27 , con un aumento significativo del alumnado, que alcanzó un total de 1.898, divididos en 1.063 niñas y 835 niños. El número de docentes también aumentó, llegando a 27 directores y 201 docentes .