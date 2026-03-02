El proyecto en detalle

Con "Cuanto más sé, menos consumo ", Plenitude busca difundir y promover la cultura del uso sostenible de la energía mediante la innovación digital y la educación en el uso de herramientas digitales entre el alumnado y el profesorado de primaria. El proyecto, en colaboración con FEEM (Fundación Eni Enrico Mattei), Eniscuola y ANP (Asociación Nacional de Directivos Públicos y Profesionales de la Enseñanza Secundaria, anteriormente Asociación Nacional de Directores), ha involucrado a 27 centros educativos de nueve regiones italianas durante el curso escolar 2023/2024 mediante programas educativos específicos centrados en la innovación digital (desde programación básica hasta programación con placas de Arduino) y la sostenibilidad energética (desde el uso eficiente de los recursos hasta la movilidad eléctrica, desde la sostenibilidad hasta la ética digital). El enfoque educativo integra materias STEAM, con un marco socio-pedagógico, pensamiento computacional, programación y robótica básica.

Utilizando un lenguaje multimedia que combina la realidad y lo digital, y al conocimiento de lenguajes de programación, diseño de algoritmos y programación con placas Arduino, los estudiantes crean un juego llamado EcoGame, que aborda temas relacionados con la sostenibilidad energética. Al finalizar el curso, las clases participantes producirán videos cortos que muestren sus logros durante la formación, con el objetivo de desarrollar un Manifiesto sobre Educación Energética Sostenible.

El proyecto pretende alcanzar varios objetivos importantes durante el curso escolar, entre ellos: