Junto con el Banco dell’energia para combatir la pobreza energética

Como Corporación de Beneficio Público, nos comprometemos a crear valor compartido para las comunidades y territorios donde operamos, a través de iniciativas que promueven la inclusión social y combaten la pobreza educativa y energética. En este sentido, compartimos plenamente los valores de la Fundación Banco dell’energia, una organización filantrópica, y su misión de garantizar un acceso inclusivo y sostenible a la energía para las familias social y económicamente vulnerables.

La firma del Manifiesto "Juntos para Combatir la Pobreza Energética" y la incorporación al Consejo de Administración de la Fundación Banco de la Energía confirman nuestro compromiso en este ámbito.