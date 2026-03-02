Junto con el Banco dell’energia para combatir la pobreza energética

Como Corporación de Beneficio Público, nos comprometemos a crear valor compartido para las comunidades y territorios donde operamos, a través de iniciativas que promueven la inclusión social y combaten la pobreza educativa y energética. En este sentido, compartimos plenamente los valores de la Fundación Banco dell’energia, una organización filantrópica, y su misión de garantizar un acceso inclusivo y sostenible a la energía para las familias social y económicamente vulnerables.

La firma del Manifiesto "Juntos para Combatir la Pobreza Energética" y la incorporación al Consejo de Administración de la Fundación Banco de la Energía confirman nuestro compromiso en este ámbito.

  • La colaboración con el Banco dell’energia es otro paso importante en la trayectoria de Plenitude como Sociedad de Beneficio Público. Apoyar las iniciativas de la Fundación confirma aún más nuestro compromiso con la lucha contra la pobreza energética, promoviendo soluciones innovadoras destinadas a reducir el consumo y la gestión colectiva de la energía.

  • Stefano Goberti - Director ejecutivo de Plenitude

Áreas de intervención

Las iniciativas que apoyamos junto con el Banco dell’energia se refieren principalmente a estos ámbitos:

Apoyo económico y eficiencia energética

Estos proyectos buscan apoyar a familias y personas con dificultades económicas y sociales, así como a organizaciones del tercer sector en todo el país. En concreto, las medidas de apoyo incluyen asistencia financiera para el pago de facturas de energía emitidas por cualquier proveedor, la sustitución de bombillas y electrodomésticos antiguos por otros nuevos de bajo consumo, y la formación de Tutores de Energía en el Hogar (TED) para ayudar a los beneficiarios a reducir el coste de sus facturas futuras mediante programas de concienciación y ahorro energético.

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Creación de Comunidades de Energía Renovable y Solidaria (CERS)

Las Comunidades Energéticas Renovables y Solidarias (CERS) fomentan la producción y el uso de energía procedente de fuentes renovables, garantizando el acceso equitativo, fomentando la inclusión social y promoviendo la sostenibilidad urbana. Entre los beneficiarios se encuentran asociaciones, organizaciones del tercer sector y familias vulnerables . Desde 2023, en colaboración con diversas asociaciones, en particular la Fondazione Con il Sud, hemos contribuido a la creación de CER un posto anche per te, La Cittadella Energetica, CER tamente Insieme y la Comunidad Energética y Solidaria Casa del Fanciullo.

¿Pero qué es una Comunidad de Energía Renovable?
¡Descúbrelo con nosotros en el video!

  

Vista previa del video

Muchos proyectos, una energía única

Estos los proyectos que apoyamos bajo el paraguas de "Apoyo económico y eficiencia energética":

Cambiar + Cambiar electrodomésticos que consumen mucha energía

El proyecto, fruto de la colaboración con la Cruz Roja Italiana (CRI), busca apoyar a más de 750 familias en situación de vulnerabilidad económica y social en la adquisición de electrodomésticos de última generación, brindándoles asistencia específica para el transporte, la instalación y la recogida de electrodomésticos viejos. La iniciativa opera en 10 municipios italianos (Benevento, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Civitavecchia, Giaveno, Giulianova, Lecce, Ronciglione-Sutri y Sesto San Giovanni) y cuenta con la participación de 40 voluntarios de la CRI capacitados para acompañar a los beneficiarios en programas de educación sobre ahorro energético.

Todas las casas están iluminadas

Cerca de 200 familias participan en el proyecto en colaboración con la Fundación Ernesto Pellegrini y el Fondo Comunitario Giambellino Lorenteggio (MI) que incluye:

  • Apoyo directo a las familias

    mediante el pago de facturas y la compra de electrodomésticos y bombillas energéticamente eficientes.

  • Formación de 20 operadores

    sobre el tema del ahorro y eficiencia energética y sobre la cualificación como Tutor de Energía Doméstica.

  • Concienciación sobre el ahorro energético

    A través de encuentros con los habitantes del barrio Giambellino Lorenteggio.

  • Eficiencia energética

    con una intervención dedicada en la sede del Laboratorio de Barrio.

Energía en la periferia- Nápoles y Turín

"Energía en la periferia" es una iniciativa que tiene como objetivo apoyar a 200 familias en situación de pobreza energética residentes en los suburbios de Nápoles y Turín. El proyecto, implementado en colaboración con la Società San Vincenzo de Paoli, se ofrece el pago de facturas de energía emitidas por cualquier proveedor, el lanzamiento de programas educativos de ahorro energético impartidos por TED (Tutores de Energía Doméstica) y la implementación de medidas de eficiencia energética mediante la sustitución de electrodomésticos de alto consumo por otros de alta eficiencia, contribuyendo así a reducir los costes futuros.

Energía consciente: conoce tu consumo

En colaboración con la Società San Vincenzo De Paoli, apoyamos el proyecto "Energía Consciente" en los municipios de Como, Appiano Gentile y Morbegno, que involucra a cerca de 240 familias. En concreto, la iniciativa está orientada a:

  • Promover la sensibilización sobre el consumo energético y facilitar el acceso a herramientas y soluciones de eficiencia energética.

  • Apoyar a familias social y económicamente vulnerables en el pago de facturas energéticas y en la búsqueda de soluciones energéticas más eficientes.

Grupo de personas sonriendo