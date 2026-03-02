Apoyo económico y eficiencia energética
Estos proyectos buscan apoyar a familias y personas con dificultades económicas y sociales, así como a organizaciones del tercer sector en todo el país. En concreto, las medidas de apoyo incluyen asistencia financiera para el pago de facturas de energía emitidas por cualquier proveedor, la sustitución de bombillas y electrodomésticos antiguos por otros nuevos de bajo consumo, y la formación de Tutores de Energía en el Hogar (TED) para ayudar a los beneficiarios a reducir el coste de sus facturas futuras mediante programas de concienciación y ahorro energético.DESCUBRA MÁS