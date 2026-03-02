Al registrarse de forma gratuita en la plataforma, las empresas obtienen un acceso a un modelo de evaluación fácil de usar y transparente, basado en métricas estandarizadas y que cubren todos los sectores y modelos de negocio (Stakeholder Capitalism Metrics, según lo definido por el Consejo Empresarial Internacional del Foro Económico Mundial en septiembre de 2020). Este proceso guiado permite a todas las empresas crear y actualizar sus perfiles ESG, compartir sus datos e información de sostenibilidad con clientes y otros grupos de interés, acceder a referencias del sector para compararse con entidades similares, e identificar acciones prioritarias para el crecimiento y la mejora.

Open-es también permite a las funciones de Compras, así como a Bancos y Compañías de Seguros, involucrar a sus proveedores y/o clientes , ofreciéndoles una herramienta única para medir su desempeño en sostenibilidad e iniciar un camino hacia el desarrollo sostenible.

Todos los Líderes de la Cadena de Valor que buscan involucrar y potenciar su propia cadena de valor pueden encontrar estadísticas e informes detallados en Open-es para analizar y comparar el desempeño ESG de su cadena de valor. Estos conocimientos pueden luego integrarse en sus procesos de toma de decisiones.