Open-es, la iniciativa para la sostenibilidad de todo el ecosistema
En Plenitude, estamos comprometidos con promover el desarrollo sostenible de una cadena de suministro, involucrando y apoyando activamente a nuestros proveedores con iniciativas tangibles y herramientas prácticas.
Evaluamos el perfil ESG de nuestros proveedores en cada etapa de nuestro proceso, desde la selección y calificación hasta los procedimientos de compra. Esta evaluación se realiza a través de Open-es, una plataforma digital que acompaña a las empresas en un proceso de medición y mejora continua en materia de sostenibilidad.
¿Qué es Open-es?
Open-es es un ecosistema abierto y colaborativo que reúne a los sectores industrial, financiero e institucional en una plataforma digital con el fin de promover el crecimiento y la transformación del sostenible del tejido empresarial. Esta poderosa alianza, iniciada por Eni a principios de 2021 en colaboración con Boston Consulting Group y Google Cloud ha contado con la participación de destacados actores italianos e internacionales como Snam, Accenture, IVECO Group, Saipem, Autostrade per l’Italia, Unicredit, KPMG, Baker Hughes, Engineering, Kuwait, Rina, WeBuild, illimity Bank, Techedge, ESG European Institute, Luiss Business School y SDA Bocconi.
Gracias al enfoque abierto y orientado a la cadena de valor de la iniciativa, Open-es ya cuenta con más de 11.500 empresas participantes. Esta comunidad dinámica, unida por el diálogo, la colaboración y la identificación de acciones prioritarias, está comprometida a contribuir de manera significativa al crecimiento sostenible de todo el ecosistema.
Al registrarse de forma gratuita en la plataforma, las empresas obtienen un acceso a un modelo de evaluación fácil de usar y transparente, basado en métricas estandarizadas y que cubren todos los sectores y modelos de negocio (Stakeholder Capitalism Metrics, según lo definido por el Consejo Empresarial Internacional del Foro Económico Mundial en septiembre de 2020). Este proceso guiado permite a todas las empresas crear y actualizar sus perfiles ESG, compartir sus datos e información de sostenibilidad con clientes y otros grupos de interés, acceder a referencias del sector para compararse con entidades similares, e identificar acciones prioritarias para el crecimiento y la mejora.
Open-es también permite a las funciones de Compras, así como a Bancos y Compañías de Seguros, involucrar a sus proveedores y/o clientes , ofreciéndoles una herramienta única para medir su desempeño en sostenibilidad e iniciar un camino hacia el desarrollo sostenible.
Todos los Líderes de la Cadena de Valor que buscan involucrar y potenciar su propia cadena de valor pueden encontrar estadísticas e informes detallados en Open-es para analizar y comparar el desempeño ESG de su cadena de valor. Estos conocimientos pueden luego integrarse en sus procesos de toma de decisiones.
Open-es actúa como un catalizador y apoyo para la transformación que involucra a todas las entidades, fomentando la colaboración entre diferentes sectores y ofreciendo una amplia gama de posibilidades y soluciones con un enfoque simple, innovador e intuitivo.
En este sentido, dentro del Development Hub de la plataforma, están disponibles numerosos servicios y productos ESG, incluidos los servicios de eficiencia energética ofrecidos por el Grupo Plenitude.
Además, en línea con los valores de compartir, colaborar y crecer de manera sostenible que definen la plataforma, las empresas tienen la oportunidad de participar en “Open-es ESG Skills”, una serie de eventos gratuitos diseñados para ampliar los conocimientos ESG de las empresas y sus empleados.
Estos eventos están abiertos a toda la comunidad y ofrecen una valiosa oportunidad para interactuar con expertos del sector en temas ESG específicos. Entre los temas abordados se incluyen: Cálculo de Emisiones de CO₂, Reportes de Sostenibilidad, Certificaciones ESG, Oportunidades y Objetivos del PNRR, ESG y la Relación entre Bancos y Empresas, Sostenibilidad Social y de Gobernanza, Gestión de Proveedores, y diversos otros temas cruciales para las empresas modernas.
Para Plenitude, Open-es representa un componente importante para fortalecer el compromiso y la participación en cuestiones ESG, no solo para los proveedores, sino también para los clientes empresariales, quienes a su vez tienen la oportunidad de evaluarse, acceder a planes de desarrollo e implementar acciones de mejora orientadas a la sostenibilidad, allanando el camino hacia un ecosistema colaborativo y virtuoso que busca involucrar a todos los grupos de interés.
La creación de este ecosistema permite fomentar una conciencia de sostenibilidad generalizada a lo largo de toda la cadena de valor, generando sinergias y oportunidades para todo el tejido empresarial.