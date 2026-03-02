Posteriormente, realizamos instalaciones de mayor tamaño, como las ubicadas en áreas industriales abandonadas en Cerdeña: 23 MW en Assemini (Cagliari) y 31 MW en Porto Torres (Sassari), completadas en 2018 y finales de 2019 respectivamente. A estas se sumó en 2020 el parque fotovoltaico de 18 MW en Volpiano (Turín), dentro del depósito de carburantes de Eni. En 2023 también construimos nuestro primer Sistema de Almacenamiento (SdA) en Assemini, con una potencia instalada de 15 MW y una capacidad de almacenamiento de 9 MWh, destinado a la regulación ultrarrápida de frecuencia de la red.

En el sector eólico terrestre, nuestra primera planta se inauguró en 2021 en Laterza (Apulia), compuesta por tres parques eólicos con una potencia total de 35,2 MW y una producción anual de unos 80 GWh. En julio de 2024 entró en funcionamiento el parque eólico de aproximadamente 39 MW en Borgia (Calabria), compuesto por 9 aerogeneradores de última generación. Entre otros proyectos relevantes está también la planta eólica de Melfi (Potenza) de 60 MW. Actualmente, nuestros proyectos suman más de 700 MW de capacidad instalada, distribuidos en unos 40 parques en Sicilia, Calabria, Abruzos, Basilicata y Apulia.

En cuanto a la energía eólica marina (offshore), estamos desarrollando varios proyectos en el mar Mediterráneo en colaboración con GreenIT, joint venture con Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Nicetechnology S.r.l. y 7 Seas Wind Power S.r.l.

También desarrollamos proyectos de agrivoltaica, como la planta de Montalto di Castro (Lacio), recientemente completada con una capacidad de unos 37 MW.