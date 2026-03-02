Nuestro compromiso en Italia

Cómo operamos

Como Sociedad de Beneficio Público, nos comprometemos a contribuir a la transición energética y a promover la sostenibilidad en el territorio. Contamos con un modelo de negocio distintivo que integra la producción de energía a partir de fuentes renovables, la venta de energía y soluciones energéticas, y una amplia red de puntos de recarga para vehículos eléctricos gracias a las soluciones On The Road de Plenitude y a los servicios de interoperabilidad a través de la app dedicada.

Nuestras cifras en Italia

  • Más de 1.900 empleados

  • Alrededor de 8 millones de clientes

    en el sector minorista

  • 1.1 GW

    de capacidad instalada procedente de fuentes renovables

Datos actualizados en diciembre de 2025

Renovables

En Italia, nuestras actividades se centran principalmente en la energía solar, eólica y el almacenamiento. Operamos plantas propias o en joint venture para fomentar la diversificación tecnológica y geográfica, además de varios proyectos actualmente en desarrollo.

Nuestra capacidad fotovoltaica instalada supera los 200 MW y está distribuida por Lombardía, Emilia-Romaña, Lacio, Sicilia, Cerdeña, Marcas, Calabria, Abruzos, Véneto, Piamonte y Apulia. Nuestra primera planta se construyó en 2018 en el área del Green Data Center de Ferrera Erbognone (Pavía), con una capacidad de 1 MW, para cubrir las necesidades energéticas de la infraestructura.

Posteriormente, realizamos instalaciones de mayor tamaño, como las ubicadas en áreas industriales abandonadas en Cerdeña: 23 MW en Assemini (Cagliari) y 31 MW en Porto Torres (Sassari), completadas en 2018 y finales de 2019 respectivamente. A estas se sumó en 2020 el parque fotovoltaico de 18 MW en Volpiano (Turín), dentro del depósito de carburantes de Eni. En 2023 también construimos nuestro primer Sistema de Almacenamiento (SdA) en Assemini, con una potencia instalada de 15 MW y una capacidad de almacenamiento de 9 MWh, destinado a la regulación ultrarrápida de frecuencia de la red.

En el sector eólico terrestre, nuestra primera planta se inauguró en 2021 en Laterza (Apulia), compuesta por tres parques eólicos con una potencia total de 35,2 MW y una producción anual de unos 80 GWh. En julio de 2024 entró en funcionamiento el parque eólico de aproximadamente 39 MW en Borgia (Calabria), compuesto por 9 aerogeneradores de última generación. Entre otros proyectos relevantes está también la planta eólica de Melfi (Potenza) de 60 MW. Actualmente, nuestros proyectos suman más de 700 MW de capacidad instalada, distribuidos en unos 40 parques en Sicilia, Calabria, Abruzos, Basilicata y Apulia.
En cuanto a la energía eólica marina (offshore), estamos desarrollando varios proyectos en el mar Mediterráneo en colaboración con GreenIT, joint venture con Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Nicetechnology S.r.l. y 7 Seas Wind Power S.r.l.
También desarrollamos proyectos de agrivoltaica, como la planta de Montalto di Castro (Lacio), recientemente completada con una capacidad de unos 37 MW.

Explora nuestras principales plantas en el mapa. Haz clic para navegar.

  • Fotovoltaico

  • Eólico

  • Almacenamiento

Retail

Nos esforzamos cada día para ser el mejor aliado de las personas en el desafío de la conciencia energética, con el objetivo de crear valor compartido. Estamos presentes en el mercado italiano como proveedores de electricidad y gas, y ofrecemos soluciones para mejorar la eficiencia del consumo y la autoproducción de energía, también mediante instalaciones fotovoltaicas. Nuestra amplia gama de productos y servicios se dirige a particulares, empresas y a la comunidad en general.
Apoyamos además el desarrollo de Comunidades Energéticas Renovables: un modelo colaborativo para producir y compartir energía localmente. También colaboramos con empresas que comparten nuestra visión, a través de asociaciones estratégicas e iniciativas comerciales.

E-mobility

Estamos expandiéndonos rápidamente en el ámbito de la movilidad eléctrica, gracias a nuestra presencia capilar en el territorio y nuestra oferta integrada de servicios. Ofrecemos soluciones de recarga tanto domésticas, mediante estaciones de carga residenciales, como para espacios públicos. A través de los servicios de recarga On The Road y su app correspondiente, garantizamos a los clientes el acceso a nuestra red y, mediante la interoperabilidad, a la red de nuestros socios.
También, buscamos estabñecer asociaciones con empresas del sector que promuevan una experiencia de conducción eléctrica más completa y satisfactoria.

Descubre nuestras asociaciones más valiosas

Trabajamos cada día para tener un impacto positivo en el medio ambiente y en la comunidad, promoviendo un uso más consciente de la energía en el deporte, la música y la cultura. Por eso colaboramos todo el año con entidades y organizaciones que comparten nuestros valores.

Jugador de baloncesto

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