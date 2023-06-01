Plenitude aporta su energía al Primavera Sound

Un año más Plenitude se ha marcado como objetivo acompañar a la música y al entretenimiento con soluciones capaces de hacer que las experiencias de los conciertos sean más sostenibles y con un menor impacto en el medio ambiente, acercando las energías renovables a las personas a través del mundo de la música. Por este motivo, Plenitude ha renovado su alianza con el festival Primavera Sound, una colaboración que comenzó en 2022 y con la que la compañía energética se convirtió en Partner Sostenibilidad del festival .

Fruto de esta cooperación, el año pasado en Barcelona, Plenitude ayudó a construir el primer escenario totalmente alimentado por baterías cargadas con energía producida por paneles fotovoltaicos instalados en la estructura. Para la edición 2023 del festival, la empresa ha ampliado su compromiso a todos los escenarios de Barcelona y Madrid y a uno en Oporto, que serán alimentados por electricidad certificada con garantías de origen 100% renovables. Además, en las tres ciudades, Plenitude montará una sorprendente instalación con paneles fotovoltaicos en las áreas de descanso, contando la historia del camino a la descarbonización emprendido por la empresa y el festival. Asimismo, los asistentes podrán cargar sus teléfonos móviles y dispositivos electrónicos de forma sostenible gracias a la energía generada por los paneles solares.

Primavera Sound forma parte de una serie de eventos musicales programados para los próximos meses en los que se prestará atención a la sostenibilidad. Gracias a estas iniciativas, Plenitude confirma su compromiso con la difusión de una cultura de uso consciente de la energía, entrando en contacto con personas que viven sus pasiones para contar historias valiosas relacionadas con la transición energética.