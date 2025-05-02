Plenitude es Sustainability Partner del Primavera Sound por cuarto año consecutivo

Plenitude se asocia con el festival un año más y suministra baterías de almacenamiento de energía para alimentar hasta siete escenarios del recinto del Parc del Fòrum, incluyendo Plenitude by Nitsa.

Plenitude reafirma su compromiso con la industria de la música y el mundo de los eventos en vivo como Sustainability Partner por cuarto año consecutivo del festival Primavera Sound, que tendrá lugar del 4 al 8 de junio en Barcelona.

Dentro de su colaboración, Plenitude instalará baterías de almacenamiento de energía de alto rendimiento para alimentar de electricidad hasta siete escenarios del recinto del Parc del Fòrum, incluido el Plenitude by Nitsa, que concentrará gran parte de la programación electrónica.

El escenario de este año se llevará a cabo en colaboración con NitsaClub, el club de música más antiguo de Barcelona, un pilar de la escena de música electrónica de la ciudad desde 1994. Lo que comenzó en un pequeño local en Plaça Joan Llongueras se convirtió en una institución cultural después de mudarse a Sala Apolo en 1996, donde alberga más de 500 actuaciones durante todo el año concentrando su actividad en los fines de semana. Reconocido por apoyar tanto el talento internacional como la escena local, Nitsa ayudó a redefinir la vida nocturna en Barcelona y sigue siendo una fuerza impulsora en la cultura de clubes europea.

Con la energía de Plenitude y la música de Nitsa, el escenario estará rodeado por una instalación visual, creada a partir de contenedores y pantallas colocadas ad hoc, que proyectarán imágenes en vivo desde cámaras dentro, mostrando toda la energía del público.

Los datos de impacto de Plenitude también serán visibles en pantallas colocadas en puntos estratégicos dentro del área del festival.

Plenitude proporcionará coches de golf totalmente eléctricos para permitir que los miembros del personal se muevan más fácilmente dentro del festival Además, como en años anteriores, Plenitude suministrará electricidad certificada con Certificados de Origen de energía renovable a uno de los escenarios del festival.

La edición 2025 del festival se celebrará en Barcelona del 4 al 8 de junio, con un cartel que incluye a numerosos artistas internacionales como Charli xcx, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Central CEE, Jamie XX y Beach House, entre muchos otros.

La colaboración de Plenitude con Primavera Sound comenzó en 2022, cuando la compañía energética se convirtió en Sustainability Partner del festival, convirtiéndolo en el primer festival en emplear baterías para el funcionamiento de escenarios. A partir de 2023, el uso de baterías se consolidó en el mismo escenario que en 2022 y se amplió a todos los escenarios de Madrid y Barcelona y a un escenario de Oporto. Finalmente, en 2024, se optimizó el uso de la batería y la eficiencia energética continuó mejorando en todo el festival, logrando un hito importante: una reducción de más del 50% de las emisiones respecto a la referencia de 2017.

Plenitude está presente en España en el mercado minorista con más de 450.000 clientes, en el sector de las energías renovables con 950 MW de capacidad instalada y recientemente ha entrado en el mercado de la movilidad eléctrica.

Sobre Plenitude

Plenitude, una empresa controlada por Eni, está presente en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, con más de 4 GW de capacidad instalada, la venta de energía y soluciones energéticas a 10 millones de clientes europeos, y una extensa red de 21.500 puntos de carga para vehículos eléctricos. Para 2028, globalmente la compañía tiene como objetivo alcanzar más de 11 millones de clientes y 10 GW de capacidad renovable instalada de energías renovables a nivel mundial.