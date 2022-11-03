Plenitude, nuevo patrocinador “title sponsor” de la Liga ASOBAL
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Madrid, 3 de noviembre de 2022 - 10:00 CET
Plenitude tiñe de verde ASOBAL (Asociación de Clubes Españoles de Balonmano) mediante el nuevo acuerdo por el que nos convertimos en “title sponsor” de las competiciones que organiza esta asociación deportiva. Destaca, de forma especial, el cambio de denominación y de los colores que hasta ahora identificaban a la máxima categoría masculina de balonmano en España. De esta forma, la Liga ASOBAL pasará a denominarse Liga Plenitude ASOBAL y cambiará su característico color azul por nuestro verde.
Sin embargo, este acuerdo va más allá de estos cambios visuales ya que nos convertimos en su partner sostenible para poner en marcha acciones conjuntas que apuesten por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.
Llegamos al balonmano en un momento histórico que marca el inicio de una nueva época. Esta 33ª Liga ASOBAL es una temporada de transición hacia convertirse, el próximo curso, en liga profesional tras la autorización del Consejo Superior de Deportes. En ese momento, el balonmano se convertirá en el tercer deporte en profesionalizarse junto al fútbol y al baloncesto.
Se inicia de esta forma un patrocinio que nos vinculará con ASOBAL hasta la temporada 2024/2025.
Compromiso con el deporte y la sostenibilidad
Desde Plenitude apoyamos diferentes eventos deportivos ya que compartimos con ellos valores y objetivos. En este sentido, damos apoyo a diferentes proyectos deportivos locales, regionales y de carácter nacional como La Vuelta Ciclista a España.
En el caso concreto de La Liga ASOBAL, está adherida a la Sports for Climate Action de Naciones Unidas, lo que implica trabajar conjuntamente por conseguir la primera Liga Profesional deportiva de España Huella 0, cero emisiones de CO2. Nuestra incorporación como socio principal y patrocinador refuerza este mensaje permitiendo introducir buenas prácticas y acciones para lograr este objetivo.
Además, el balonmano fomenta la igualdad, el compañerismo, la inclusión, el juego limpio, el respeto y la superación, valores que compartimos desde Plenitude.
Servando Revuelta, Presidente de ASOBAL, José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes y Andrea Quarta, managing director de Plenitude Iberia
Sobre la Liga ASOBAL
La Liga ASOBAL es la máxima categoría masculina de Balonmano en España. Se disputa de septiembre a junio con la participación de 16 equipos y un total de 240 partidos de Liga que serán televisados, por primera vez esta temporada, a través de la APP LaLigaSportsTV.
Con más de 300 jugadores de alto nivel, procedentes de 31 países distintos, la Liga ASOBAL es una referencia a nivel internacional. En esta Liga se forman y explotan los futuros talentos que llegan a la selección española absoluta masculina, con mucho talento joven que tiene minutos en la máxima categoría y que se traduce en éxitos en todas las categorías de la selección (juveniles, junior e Hispanos). El Barça, que es el vigente Campeón de la Champions (lo lleva consiguiendo dos temporadas consecutivas) y que es el club con más títulos europeos de la historia, juega en la Liga ASOBAL.
Además, está presente en 11 comunidades autónomas y es el motor deportivo de muchas provincias donde se ha convertido en el deporte rey. El balonmano ASOBAL es el principal deporte en localidades pequeñas y también tiene una larga tradición en ciudades más grandes como Barcelona, León o Valladolid.
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