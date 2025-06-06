Plenitude es Sustainability Partner de Red Bull King of the Air Qualifier Tarifa

El evento organizado por Red Bull se celebrará en junio en la Playa Balneario de Tarifa, Cádiz.

Plenitude instalará placas solares y baterías de almacenamiento para alimentar la competición con energía procedente de fuentes renovables.

Plenitude refuerza su compromiso con la transición energética en el deporte al ser por primera vez el Sustainability Partner del evento Red Bull King of the Air Qualifier Tarifa, en la prueba clasificatoria que tendrá lugar en Tarifa (Cádiz). Este evento, la más emblemática del kitesurf Big Air a nivel internacional, reunirá en junio a los mejores riders del mundo en la Playa Balneario de la localidad gaditana.

Como parte de esta colaboración, la empresa instalará placas solares en el tejado del módulo principal —donde se ubicarán los jueces y la sala de invitados— y proporcionará baterías de almacenamiento que permitirán alimentar todo el evento con energía de origen renovable. Esta iniciativa muestra el compromiso de Plenitude con un modelo energético más sostenible, promoviendo soluciones tecnológicas innovadoras en eventos deportivos.

La competición se celebrará entre el 1 y el 30 de junio, dependiendo de las condiciones de viento, con la participación de 18 kitesurfistas internacionales que buscarán clasificarse para la gran final de Ciudad del Cabo.

La colaboración entre Plenitude y Red Bull en España se suma a la ya establecida en Italia en 2023, basada en su compromiso conjunto con la sostenibilidad. En el marco de esta alianza, Plenitude pone a disposición su experiencia para apoyar la transición energética de Red Bull, suministrando electricidad con certificación de garantía de origen 100% renovable a las oficinas centrales de Red Bull en Italia y España.

Plenitude está presente en el mercado minorista ibérico con más de 450.000 clientes y la empresa opera en el sector español de las energías renovables con cerca de 950MW de capacidad instalada, habiendo entrado también recientemente en el mercado nacional de la e-movilidad.

Sobre Plenitude

Plenitude, una empresa controlada por Eni, está presente en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, con más de 4 GW de capacidad instalada, la venta de energía y soluciones energéticas a 10 millones de clientes europeos, y una extensa red de más de 21.500 puntos de carga para vehículos eléctricos. Para 2028, globalmente la compañía tiene como objetivo alcanzar los 10 GW de capacidad renovable instalada y más de 11 millones de clientes.