Plenitude es patrocinador principal de La Vuelta 24

La compañía garantizará el suministro de energía a todos los vehículos eléctricos de la prueba ciclista más esperada de la Península Ibérica.

Por tercer año consecutivo, Plenitude será también el patrocinador principal del evento y del Maillot Blanco, que se entregará al mejor atleta joven de cada etapa.

Por tercer año consecutivo, Plenitude, sociedad controlada por Eni, es el patrocinador principal de La Vuelta 24, una de las pruebas ciclistas más importantes del mundo. Además, en esta edición la compañía es Energy Partner ya que garantizará la recarga de los vehículos eléctricos de dirección de carrera que acompañan al pelotón de La Vuelta 24.

La 79ª edición de La Vuelta se disputará en España y Portugal y, a lo largo de sus 3.265 kilómetros, contará con 21 etapas, que comenzará el 17 de agosto en la ciudad de Lisboa, y terminará en Madrid el 8 de septiembre.

Plenitude volverá a patrocinar el Maillot Blanco para el ciclista joven mejor clasificado en cada etapa. Desde su primera aparición en La Vuelta en 2019, el maillot blanco ha sido lucido por algunos de los mejores ciclistas, como, por ejemplo, el esloveno Tadej Pogačar o el español Enric Mas. Este maillot que perfila una nueva etapa en las futuras carreras de las estrellas del ciclismo confirma también la atención de Plenitude hacia las nuevas generaciones. La empresa, además, comparte con La Vuelta 24 y el «Maillot Blanco» los valores fundamentales en el deporte como el compromiso, la constancia y la pasión.

Además, por tercer año consecutivo Óscar Freire será el embajador de Plenitude durante La Vuelta 24. La empresa ofrecerá a todos los aficionados la oportunidad única de conocer a la leyenda del ciclismo español en cada etapa.

Por último, para la edición de 2024, Plenitude patrocinará también las placas con dorsal que se colocan en las bicicletas de los corredores, y que se sortearán en un concurso dedicado a los aficionados. Al final de cada etapa los seguidores de la cuenta X oficial de La Vuelta podrán participar en el sorteo de la placa autografiada por el ganador del día.

Plenitude enseña la energía de la España rural

La colaboración entre Plenitude y La Vuelta este año no se limita al patrocinio, sino que va más allá gracias a la iniciativa “Energía para cada etapa”, un proyecto que pone en valor el patrimonio rural de España a través de eventos que implican a las comunidades locales. De hecho, Plenitude ha seleccionado cinco pueblos a lo largo del recorrido de La Vuelta 24, donde se realizarán cortometrajes con el objetivo de captar las imágenes de las personas presentes durante la carrera, destacando la energía desatada en cada etapa por su entusiasmo y pasión. A modo de cine de verano, estas películas se proyectarán en los frontones de los pueblos.

Al finalizar la Vuelta, todo el material audiovisual recopilado se convertirá en un documental que se publicará en la web de la compañía https://eniplenitude.es/lavuelta/ y en sus redes sociales oficiales, demostrando así que en cada rincón del país hay una energía esperando ser descubierta y compartida con el mundo.

Sobre Plenitude

Plenitude, sociedad controlada por Eni, integra la producción de energía renovable, la venta de energía, servicios energéticos y una amplia red de puntos de carga para vehículos eléctricos.

En España, Plenitude gestiona plantas eólicas y fotovoltaicas actualmente operativas con una capacidad instalada de unos 430 MW y plantas en construcción con una capacidad de más de 1.000 MW. Además, la compañía también está presente en el mercado minorista del país, donde cuenta con más de 350.000 clientes, y recientemente ha comenzado a ampliar su red de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

https://eniplenitude.es/