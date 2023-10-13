Plenitude forma parte del proyecto europeo BungEEs

Plenitude ha participado, junto con los otros socios implicados en el proyecto europeo BungEEs, en el segundo encuentro que ha tenido lugar en Coimbra, Portugal. En él se ha presentado la idea de negocio que se desarrollará conjuntamente, generando sinergias entre las diferentes empresas implicadas.

Se trata de un proyecto que tiene como objetivo identificar servicios energéticos novedosos que integren la eficiencia energética y la respuesta de demanda, movilidad eléctrica y almacenamiento de energía. De esta forma, se pretenden crear ofertas de servicios energéticos inteligentes de nueva generación, así como su posterior comercialización.

En esta toma de contacto, se ha trabajado en el desarrollo de la idea de negocio común: un concepto de modelo de servicio energético que engloba lo referente a la gestión de la energía de una vivienda (véase ejemplo en la imagen que aparece a continuación). Con ello, se busca la agrupación de los diferentes servicios energéticos de los hogares para ayudar a los clientes a ahorrar, a ganar en eficacia y comodidad al estar todo integrado y gestionado desde una App.

A lo largo del tiempo de duración del proyecto BungEEs EU, se han planteado diferentes proyectos piloto para probar y demostrar estas soluciones

Por parte de Plenitude se va a poner en marcha un proyecto piloto en colaboración con la empresa francesa Voltalis. Se realizará la prueba con algunos clientes de Plenitude del sector residencial en España, para implementar la solución de DR de Votalis (una de las empresas participantes en el proyecto europeo) para comprobar, en primer lugar, si existe interés entre los clientes de disponer de una herramienta digital para poder controlar y programar su consumo, y, en segundo lugar, probar la flexibilidad en España y la identificación de nuevos modelos de negocio. El inicio de este proyecto piloto dará comienzo en el último trimestre del año 2023.

La primera reunión en la que se presentaron estos conceptos tuvo lugar en el mes de junio. El consorcio mantiene reuniones mensuales para coordinar los avances y evoluciones de los diferentes paquetes de trabajo, de esta forma se busca cumplir con los plazos de desarrollo que implantó la Comisión Europea.

Plenitude participa en este proyecto junto a otros socios como Via Europa (Eslovaquia), Voltalis (Francia), SEVEn (República Checa), Fraunhofer-Gesellschaft (Alemania), Institute of System and Robotic from University of Coimbra (Portugal), Joule Assets (Italia) y ZVAZ (Eslovaquia).