Plenitude vuelve a ser patrocinador principal y Energy Partner oficial de La Vuelta

La compañía acompañará al pelotón desde Turín hasta Madrid, permitiendo la recarga de los vehículos eléctricos utilizados por los organizadores de la carrera durante la competición

Además, Plenitude renueva su patrocinio del «Maillot Blanco» y confirma a Óscar Freire como embajador oficial

Plenitude anuncia que será el patrocinador principal de La Vuelta 25 por cuarto año consecutivo, reforzando su posición como uno de los socios clave de la prestigiosa competición ciclista mundial. La compañía también volverá a ser el Energy Partner oficial del evento, permitiendo la recarga de los vehículos eléctricos utilizados por los organizadores de La Vuelta que acompañan al pelotón y a los equipos de gestión de la carrera a lo largo del recorrido, durante toda la competición.

Con motivo de su 90º aniversario, La Vuelta 25 comenzará en Italia por primera vez en su historia antes de atravesar Francia y España, cubriendo un total de 3151 kilómetros en 21 etapas. La competición comenzará el 23 de agosto en Turín y finalizará el 14 de septiembre en Madrid.

Plenitude seguirá patrocinando el «Maillot Blanco», que se otorga al ciclista mejor clasificado menor de 26 años en cada etapa. Desde su primera aparición en La Vuelta en 2019, grandes figuras del ciclismo han sido portadoras del maillot blanco, como el danés Mattias Skjelmose en 2024 y el español Juan Ayuso en 2023. El maillot representa un nuevo capítulo en la trayectoria de los jóvenes ciclistas y refleja el compromiso de Plenitude con las nuevas generaciones. Este patrocinio también reafirma los valores de Plenitude: el compromiso, la dedicación, la perseverancia y la pasión.

Además, Óscar Freire, tres veces campeón del mundo de ciclismo en ruta y ganador de siete etapas de la competición, volverá a ser el embajador de Plenitude durante La Vuelta 25.

Con motivo de La Vuelta 25, Plenitude va a lanzar un proyecto editorial que cobrará vida en sus canales internacionales de redes sociales, concebido como un auténtico diario de viaje en coche eléctrico. Cada kilómetro recorrido en vehículo eléctrico se convertirá en una oportunidad para mostrar de forma tangible el papel de Plenitude en los países por los que transcurre la competición, así como su compromiso con la transición energética en Europa.

La campaña comenzará en Turín, donde Plenitude destacará la planta solar de Volpiano y las estaciones de recarga especiales para coches eléctricos, con un diseño gráfico inspirado en la carrera. El viaje continuará por Francia, donde gracias a la aplicación Plenitude On The Road y a la infraestructura local de recarga de vehículos eléctricos disponible en la misma aplicación, será posible hacer pausas durante la carrera y recargar los vehículos eléctricos. Por último, en España, el público podrá conocer más sobre la energía eólica, a través de contenidos específicos sobre los parques eólicos de Numancia, Raposeras, Ponteceso, Barrigoso y Outes.

Durante las etapas italianas en Turín y Alba, un food truck de ALT Stazione del Gusto —un concepto de restaurante colaborativo entre Enilive y la Accademia Niko Romito— ofrecerá al público la oportunidad de degustar algunas propuestas de menú en la zona de salida.

Sobre Plenitude

Plenitude, una empresa controlada por Eni, está presente en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, con 4,5 GW de capacidad instalada, la venta de energía y soluciones energéticas a más de 10 millones de clientes europeos, y una extensa red de alrededor de 22.000 puntos de carga para vehículos eléctricos. Para 2028, la compañía tiene como objetivo alcanzar a nivel global los 10 GW de capacidad renovable instalada.