Plenitude y Pelayo acuerdan ofrecer energía a un precio fijo durante cinco años

Plenitude ofrecerá los clientes actuales y futuros de Pelayo en España energía a través de una oferta a precio fijo durante los próximos cinco años.

La energía estará certificada mediante garantías de origen como procedente al 100 % de fuentes renovables, incluidas las plantas renovables de Plenitude en el país

La alianza refuerza el compromiso de ambas empresas de brindar a los hogares un mayor control sobre sus costes energéticos

Plenitude y Pelayo han alcanzado un acuerdo en España por el cual los clientes actuales y futuros de la aseguradora podrán acceder a una oferta de suministro eléctrico a precio fijo, con energía certificada mediante garantías de origen como procedente de fuentes renovables, incluidas las plantas operadas por Plenitude en el país, manteniéndose las condiciones económicas durante un periodo de cinco años.

El lanzamiento de esta tarifa, denominada Estable 60, forma parte de la estrategia de ambas empresas para promover soluciones que aporten valor a los hogares en un sector energético en constante evolución. El acuerdo comenzó a implementarse para los clientes en enero a través de las 300 oficinas de Pelayo en toda España, tras un proyecto piloto llevado a cabo entre junio y diciembre de 2025. Los resultados obtenidos durante esta fase inicial han respaldado la implementación gradual del modelo a escala nacional.

Este acuerdo pone de relieve la complementariedad entre dos empresas en crecimiento en sus respectivos sectores. Pelayo aporta más de 90 años de experiencia en el sector asegurador, respaldada por un equipo de 1.000 empleados y una amplia red de oficinas y puntos de contacto. Plenitude, por su parte, es una compañía energética integrada con presencia internacional, que atiende a más de 10 millones de clientes en todo el mundo. Su estrategia se basa en ofrecer soluciones energéticas integrales, brindar un servicio cercano, transparente y personalizado al cliente, así como mantener un sólido compromiso con la energía renovable.

“Con este proyecto, Plenitude ofrece a los clientes de Pelayo una solución responsable basada en un precio fijo y amplía su base de clientes a través de un canal de confianza como la red comercial de Pelayo”, ha afirmado Antonio Colino, Director General de Plenitude Iberia. Y ha añadido: “Además, representa un paso clave en la estrategia de crecimiento y consolidación nacional de nuestra compañía, que aprovecha el modelo de negocio integrado de Plenitude, que combina renovables, retail y movilidad eléctrica.”

Según Francisco Lara, Presidente de Pelayo, “para Pelayo, este acuerdo refleja nuestro compromiso de acompañar a nuestros clientes, ofreciéndoles soluciones que realmente aporten valor y marquen la diferencia, siempre basadas en la confianza, la estabilidad y la competitividad. Nuestro objetivo es ampliar nuestra oferta para mejorar su vida diaria, construyendo relaciones duraderas fundamentadas en el compromiso y la cercanía.”

La tarifa puede contratarse a través de las oficinas y agencias de Seguros Pelayo en España, integrando así la oferta energética en la relación diaria entre la aseguradora y sus clientes.

Sorbe Plenitude

Plenitude, una empresa controlada por Eni, opera en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de 5,8 GW de fuentes renovables, la venta de energía y soluciones energéticas a 10 millones de clientes y gestiona una extensa red de 22.000 puntos de carga públicos para vehículos eléctricos. Para 2028, Plenitude tiene como objetivo alcanzar 10 GW de capacidad renovable a nivel global.

Sobre Pelayo

Pelayo es una aseguradora dirigida al ámbito familiar, con más de 90 años de historia, y su objetivo principal es Crecer de manera sostenible, construyendo valor a largo plazo, focalizándose para ello en la experiencia de cliente, la omnicanalidad y la diversificación. Asimismo, Pelayo apuesta por la transformación empresarial a través de la innovación y la tecnología, con un servicio más personalizado, cercano y comprometido, para aumentar la fidelidad de sus clientes.

Además, en su objetivo de contribuir a una sociedad más justa, destina parte de sus beneficios anuales a proyectos sociales, a través de la Fundación Pelayo, proyectos en los que también se implican los propios empleados y que se dirigen a los colectivos más desfavorecidos.