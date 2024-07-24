Plenitude es Partner de Sostenibilidad de los festivales Magdalena en Vivo, Remember Campa y Hoky Music

La compañía suministra electricidad con certificación de origen renovable a los eventos musicales celebrados en Santander (Campa de la Magdalena) entre el 22 y el 28 de julio

Plenitude, sociedad controlada por Eni, es el “Partner Sostenibilidad” de los festivales Magdalena en Vivo, Remember Campa y Hoky Music de Santander. La compañía contribuirá así a la eficiencia energética de los eventos que se están celebrando entre el 22 y 28 de julio, coincidiendo con las fiestas de la Semana Grande de la capital cántabra.

En los tres festivales, Plenitude suministrará electricidad con certificación de origen 100% renovable a vestuarios, despachos de la organización, aseos públicos, zonas de restauración, pórtico de entrada y zonas VIP. Además, Plenitude habilita una zona de descanso en la que los asistentes podrán recargar sus teléfonos móviles durante los conciertos con la energía generada por paneles solares.

Plenitude renueva su colaboración con la Magdalena en Vivo por tercer año consecutivo. El festival acogerá actuaciones de grupos como Marlon, Taburete, La Oreja de Van Gogh, Andy&Lucas, Marlena o Manuel Turizo, entre otros artistas.

Por otro lado, Remember Campa, que se celebró el 22 de julio, ha contado con artistas como OBK, Javier Ojeda y Modestia Aparte; y Hocky Music contará con las actuaciones de artistas como Yandel, Juan Magán o Samuraï el 28 de julio.

Gracias a esta iniciativa, a través de la música, Plenitude refuerza su compromiso con la eficiencia energética y con la difusión de una cultura de uso más responsable de la energía.

Acerca de Plenitude

Plenitude, sociedad controlada por Eni, integra la producción de energía renovable, la venta de energía, servicios energéticos y una amplia red de puntos de carga para vehículos eléctricos. En España, Plenitude opera con aproximadamente 430 MW de instalaciones eólicas y fotovoltaicas en funcionamiento, más de 1000 MW en construcción. Además, la Compañía también está creciendo en el mercado minorista del país, con más de 350,000 clientes, y recientemente ha comenzado a expandir su red de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la península ibérica. Plenitude tiene como objetivo tener un impacto positivo en las personas, comunidades y el medio ambiente, un objetivo que forma parte del compromiso más amplio de Eni para crear valor a través de la transición energética. Operando en 15 países de todo el mundo y gracias a un modelo de negocio integrado y diversificado, Plenitude pretende alcanzar emisiones netas de CO2 de alcance 1, 2 y 3 igual a cero para 2040.

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