Plenitude es el patrocinador principal de La Vuelta 2023 por segundo año consecutivo

Plenitude (Eni) es patrocinador principal de La Vuelta por segundo año consecutivo, confirmando, así, su apoyo a una de las principales carreras ciclistas del mundo y su compromiso con la difusión de una cultura de consumo energético consciente a través del ciclismo, y del deporte en general.

Como Sociedad Benefit, Plenitude incorpora en sus estatutos el objetivo de tener un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. La empresa considera que, gracias a los valores positivos que trata de transmitir, el deporte puede ser un gran medio para alcanzar este objetivo.

Este año Plenitude es, una vez más, patrocinador del maillot blanco, concedido al mejor corredor joven de La Vuelta, y dará al público la oportunidad de participar en un juego interactivo para ganar una réplica de la prenda, que representa los valores de la determinación y la valía de la juventud. En este sentido, el maillot blanco simboliza también el compromiso empresarial diario de Plenitude con las generaciones más jóvenes. Escaneando un código QR situado en las pantallas de la carpa Plenitude ubicada en el Parque Vuelta, los asistentes podrán registrarse y acceder al concurso interactivo “Rasca y Gana” y saber al instante si son los ganadores de una de las réplicas del maillot blanco que se sortearán.

Por otro lado, del 26 de agosto al 17 de septiembre de 2023, durante La Vuelta, y con el objetivo de fomentar la pasión por la bicicleta y el transporte más sostenible, Plenitude pondrá en marcha una iniciativa especial denominada “La Otra Vuelta” en colaboración con los servicios municipales de alquiler de bicicletas de Barcelona, León y Valencia. Así, escaneando un código QR colocado en los puntos de alquiler de bicicletas de estas tres ciudades y registrándose, aquellos residentes en España mayores de 18 años tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de un 100% de descuento en el término de consumo de energía eléctrica durante un año para un suministro 2.0TD con un límite de consumo anual de 7.000 KWh, ofrecido por Plenitude.

Plenitude y el deporte

Como parte de su apoyo al deporte, Plenitude firmó el pasado mes de noviembre un acuerdo estratégico de patrocinio con la Asociación de Clubes Españoles de Balonmano (ASOBAL), a través del cual da nombre a las competiciones organizadas por Asobal: Liga, Copa Asobal y Minicopa durante tres temporadas. Además, Plenitude es el patrocinador principal del Real Club Racing de Santander.