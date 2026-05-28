Plenitude es Energy Partner de Primavera Sound 2026

La compañía vuelve a apostar por el festival con una instalación de 48 paneles solares conectados a una batería de almacenamiento para abastecer energéticamente el escenario Plenitude

Plenitude volverá a ser de manera oficial Energy Partner de Primavera Sound Barcelona, el festival internacional de música que se celebrará del 3 al 7 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona, un evento de referencia mundial que reúne en sus escenarios a algunos de los artistas más destacados del panorama musical internacional. La edición de 2026 contará con las actuaciones de Massive Attack, The Cure, Gorillaz, Doja Cat, Bad Gyal, Skrillex, Peggy Gou, Carl Cox y muchos más.

La colaboración entre Plenitude y Primavera Sound Barcelona, iniciada en 2022, ha marcado un punto de inflexión en el ámbito de los grandes eventos musicales. Ese mismo año, el festival fue uno de los primeros del mundo en utilizar sistemas de baterías cargadas con energía procedente de fuentes renovables, concretamente paneles solares, para alimentar uno de los escenarios del evento. En 2023, los sistemas de almacenamiento se ampliaron también a las ediciones de Madrid y Oporto y, en 2024 alcanzaron nuevos niveles de eficiencia, mejorando el rendimiento energético de la edición1. En 2025, Plenitude instaló baterías de alta eficiencia en el Parc del Fòrum que ayudaron a suministrar energía a siete escenarios, entre ellos el Plenitude by Nitsa, creado en colaboración con la emblemática sala Nitsa, un histórico club barcelonés y referente de la música electrónica desde 1994.

Este año, Plenitude renueva su compromiso con una instalación de 48 paneles fotovoltaicos conectados a una batería de almacenamiento, un sistema que contribuirá a alimentar con energía solar el escenario Plenitude, uno de los principales del festival. Durante el día, los paneles captarán la luz solar y, tras la puesta de sol, la energía almacenada alimentará los conciertos en vivo y ayudará a dar vida al escenario cuando la música ilumine la noche.

Al anochecer, la estructura fotovoltaica adquirirá una nueva forma gracias a un sistema de iluminación integrado. Los paneles se transformarán en una instalación artística luminosa diseñada para sumergir al público del escenario Plenitude en un cautivador espectáculo de luces y colores.

Plenitude también contribuirá a cubrir la demanda energética del festival mediante el suministro de electricidad certificada con Garantías de Origen europeas procedente de fuentes renovables. Esta iniciativa se suma a las soluciones energéticas implementadas en ediciones anteriores y refleja la misión de Plenitude de hacer que los grandes eventos en vivo sean cada vez más eficientes desde el punto de vista energético.

Además de su presencia física en el festival, Plenitude desarrollará un plan de contenidos digitales en colaboración con creadores de Italia, Francia y España, países en los que la compañía opera en los ámbitos de comercialización de energía, generación de energía renovable y movilidad eléctrica. Este proyecto digital tiene como objetivo conectar activamente a la comunidad online, guiando a las audiencias a través de la energía del festival y de la ciudad anfitriona a través de los canales sociales de la marca. Los creadores mostrarán Barcelona mediante contenidos específicos que pondrán en valor algunos de los lugares más emblemáticos, incluyendo espacios históricos, tiendas vintage de ropa de segunda mano, restaurantes y espacios donde disfrutar de la gastronomía tradicional catalana. Por la noche, el relato se trasladará al interior de Primavera Sound Barcelona, con contenidos en directo pensados para transmitir la atmósfera y la energía del público también a quienes sigan el festival de forma online.

Asimismo, Plenitude ha ofrecido a varios ganadores, que han sido elegidos mediante un concurso en redes sociales dirigido a seguidores de la cuenta de Instagram de Plenitude España residentes en el país, la oportunidad de asistir al festival Primavera Sound Barcelona y disfrutar de las actuaciones de sus artistas favoritos.

Plenitude, empresa controlada por Eni, opera en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio integrado que combina la producción de 6 GW aproximadamente de energía renovable, la venta de energía y soluciones energéticas para más de 11 millones de clientes, y una amplia red de 23.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos en Italia y en el extranjero.

1 El rendimiento energético se ha calculado en términos de reducción de emisiones. Esta reducción se ha estimado comparando los datos energéticos de la edición de 2024 con los del evento de 2017, tomando como referencia el consumo real de diésel y la electricidad consumida de la red. Se han aplicado factores de emisión oficiales, coherentes con los años de referencia y procedentes de bases de datos institucionales (https://www.ree.es/en). El cálculo también ha tenido en cuenta cualquier cambio estructural realizado en el festival a lo largo del tiempo.