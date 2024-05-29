Plenitude provee por tercer año consecutivo energía a Primavera Sound Barcelona y Oporto

Plenitude, sociedad controlada de Eni, proveerá electricidad certificada de origen renovable a Primavera Sound de Barcelona y Oporto, uno de los eventos musicales más importantes de Europa. Con esta iniciativa, la compañía renueva su colaboración con el Festival por tercer año consecutivo y refuerza compromiso con la difusión de una cultura de uso consciente de la energía, a través el desarrollo de soluciones energéticas para una industria del entretenimiento más sostenible.



La edición 2024 del Primavera Sound se celebrará en Barcelona del 29 de mayo al 2 de junio y en Oporto del 6 al 8 de junio y contará con la participación de numerosos artistas internacionales, como Lana del Rey, SZA, Pulp, Mitski, Charli XCX, Peggy Gou, The National y Justice, entre muchos otros.



Además, Plenitude ha previsto una activación especial en sus escenarios de las dos ciudades que permitirá a los participantes mostrar su energía y crear contenidos sociales para transmitir la mágica atmósfera de Primavera Sound. Pantallas interactivas cercanas a los escenarios proyectarán imágenes del público en directo, reproducidas con espectaculares efectos visuales desarrollados para la ocasión por artistas locales.



La alianza de Plenitude con Primavera Sound a nivel global comenzó en 2022, cuando la compañía energética se convirtió en Socio de Sostenibilidad del evento, contribuyendo a alimentar el escenario Plenitude de Barcelona con electricidad certificada mediante garantías de origen de procedencia europea, vertida a la red y producida por centrales alimentadas por fuentes 100% renovables. En 2023 y de nuevo este año, la Compañía se ha comprometido a alimentar todos los escenarios del Festival.

Acerca de Plenitude

La multinacional italiana Plenitude es una sociedad controlada por Eni que integra la producción de energía renovable, la venta de energía, servicios energéticos y una amplia red de puntos de carga para vehículos eléctricos. En España, Plenitude opera con aproximadamente 400 MW de instalaciones eólicas y fotovoltaicas en funcionamiento, más de 1000 MW en construcción y más de 2000 MW en fase de desarrollo. Además, la Compañía también está creciendo en el mercado minorista del país, con más de 300,000 clientes, y recientemente ha comenzado a expandir su red de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la península ibérica. El objetivo de Plenitude de tener un impacto positivo en las personas, comunidades y el medio ambiente está incorporado en sus Estatutos Sociales, y es parte del compromiso más amplio de Eni para crear valor a través de la transición energética. Operando en 15 países de todo el mundo y gracias a un modelo de negocio integrado y diversificado, Plenitude alcanzará emisiones netas de CO2 de alcance 1, 2 y 3 igual a cero para 2040.

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