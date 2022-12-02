Plenitude firma un acuerdo para adquirir el 100% de PLT

Plenitude ha firmado un acuerdo para adquirir el 100% de PLT (PLT Energia S.r.l y SEF S.r.l. y sus respectivas subsidiarias y filiales), un grupo italiano integrado que produce electricidad a partir de energías renovables y suministra energía a clientes minoristas.

Mediante esta operación, que unifica su cartera de activos renovables y clientes minoristas, Plenitude refuerza su presencia en Italia y España consolidando una plataforma integrada verticalmente que incluye:

Más de 400 MW (>80% de energía eólica) de activos en Italia, el 80% ya en funcionamiento y el 20% en construcción, cuya puesta en marcha está prevista para 2024;

1,2 GW de proyectos en desarrollo (>80% de energía eólica) en Italia y España, el 60% de ellos en fase de desarrollo avanzada. Gracias a ellos, la cartera de proyectos de energías renovables de Plenitude se ampliará hasta alcanzar un total de unos 13 GW;

90.000 clientes minoristas en Italia;

Un equipo de 150 personas con una amplia experiencia en tecnología eólica y fotovoltaica, con competencias que van desde el desarrollo, la construcción y el mantenimiento de plantas de energía renovable hasta la venta a clientes minoristas.

Stefano Goberti, director general de Plenitude, ha dicho: “este acuerdo supone un importante paso adelante en la consecución de nuestros objetivos. Estamos adquiriendo una plataforma con proyectos y experiencia de gran valor, que encaja en el modelo de negocio de Plenitude y nos permitirá reforzar el crecimiento de la empresa en Italia y en el extranjero. Con esta adquisición podremos superar los 2 GW de capacidad neta instalada y, en línea con nuestros objetivos, esperamos alcanzar más de 6 GW en 2025. Este crecimiento está respaldado por una cartera de proyectos solares y eólicos de 13 GW y por acuerdos estratégicos y sinérgicos como el que anunciamos hoy”.

La operación necesitará las aprobaciones habituales para hacerse efectiva.