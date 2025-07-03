Plenitude inicia la construcción de un nuevo parque solar de 200 MW en Sevilla

Se espera que el proyecto de Entrenúcleos, ubicado entre Dos Hermanas y Coria del Río (Sevilla), comience a operar en 2026 y genere más de 435 GWh de energía renovable al año.

La planta está diseñada para cumplir con altos estándares de sostenibilidad y, durante la construcción del parque, se probarán estructuras fabricadas con acero verde, un material reciclado producido íntegramente en España con una huella de carbono cero.

La empresa reafirma su compromiso estratégico con Andalucía, donde ya tiene en construcción dos proyectos, Guillena (230 MW) y Caparacena (150 MW).

Plenitude continúa expandiendo su negocio de energías renovables en España con el inicio de la construcción de Entrenúcleos, el nuevo proyecto fotovoltaico de 200 MW situado entre los municipios de Dos Hermanas y Coria del Río, en la provincia de Sevilla. A la ceremonia de inauguración asistieron representantes de la Secretaría General de Energía de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, así como autoridades de la diputación de Sevilla y del Ayuntamiento de Dos Hermanas y otros invitados distinguidos.

El evento tuvo lugar en el emplazamiento de la obra, donde la colocación simbólica de la primera hinca marcó el inicio del proyecto. El parque solar de Entrenúcleos contará con 326.000 paneles solares.

Se prevé que Entrenúcleos esté operativo en 2026 y constará de cuatro plantas solares—Granville, Killington, Plumlee y Rickwood—con una capacidad instalada de 50 MWp cada una, abarcando una superficie total de más de 300 hectáreas. Se espera que el proyecto produzca más de 435 GWh de energía renovable al año.

Las instalaciones estarán conectadas a la red eléctrica a través de la subestación SET Entrenúcleos, que será compartida con otro promotor. A su vez, esta subestación estará enlazada con la red nacional a través de la subestación de Red Eléctrica Española (REE) ubicada en Dos Hermanas.

“Entrenúcleos es un proyecto emblemático para Plenitude, no sólo porque contribuye a nuestros objetivos de crecimiento en España, sino también porque refleja nuestro profundo y constante compromiso con Andalucía, una región que desempeña un papel clave en el panorama de las energías renovables del país. Con este proyecto, ya contamos con una cartera de alrededor de 580 MW en construcción en la región, y esperamos seguir invirtiendo en soluciones energéticas sostenibles que aporten valor a largo plazo a las comunidades locales”, ha afirmado Mariangiola Mollicone, directora de Renovables en Europa Occidental y directora general de Plenitude Renovables España.

“Las energías renovables son el petróleo que nunca tuvo Andalucía, son una oportunidad de oro para el crecimiento económico e industrial de nuestra tierra. Europa está en pleno proceso de descarbonización de su industria y es ahí donde Andalucía, con su riqueza en recursos naturales (sol, viento o biomasa) tiene un indiscutible papel protagonista. Contamos con ese factor de diferenciación por contar con una mayor disponibilidad de energía segura y a precios competitivo”, ha destacado Manuel Larrasa, secretario general de Energía de la Junta de Andalucía.

"Estamos encantados de estar presentes en la inauguración de un gran proyecto que refleja perfectamente lo que tiene que ser una economía social de mercado. Una empresa que viene aquí a Andalucía, a Sevilla, a Dos Hermanas, a invertir, algo que al final tendrá un efecto más que positivo en la economía local de la zona. Esto supondrá la creación de empleo y generación de riquezas para todos", ha apuntado José Antonio Hidalgo, director general del Área de Servicios Supramunicipales de la Diputación de Sevilla.

“Sin lugar a duda, estamos ante una importante inversión en nuestra ciudad que contribuirá a la dinamización de nuestra actividad económica y a la consiguiente creación de empleo. Todo ello en un sector clave como el de las energías renovables que contribuirá hacia un modelo energético sostenible limpio y respetuoso con el medio ambiente. Una inversión que nuevamente sitúa a Dos Hermanas en una posición referente para la atracción de importantes inversiones industriales y empresariales, jugando un papel clave en ello las políticas que llevamos a cabo desde nuestro Ayuntamiento”, ha señalado Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas.

Compromiso medioambiental

La construcción de la planta se llevará a cabo por Solarig, empresa española con reconocida trayectoria global en el desarrollo, ejecución y operación de proyectos de energías renovables. Cabe destacar que, en la construcción del parque solar, se probarán estructuras fabricadas con acero verde, un material reciclado producido íntegramente en España con una huella de carbono cero.

Tal y como establecen los permisos pertinentes, la planta solar contará con islas y pantallas vegetales. Además, la empresa destinará una superficie equivalente a la ocupada por los módulos fotovoltaicos a la implantación de prácticas agrícolas sostenibles, con el fin de mejorar el hábitat para aves esteparias en peligro de extinción.

Compromiso estratégico con Andalucía

Con Entrenúcleos, la tercera planta de Plenitude en construcción en Andalucía junto con Guillena (Sevilla), de 230 MW, y Caparacena (Granada), de 150 MW, la compañía refuerza su compromiso con la región, donde ya cuenta con más de 60.000 clientes minoristas.

En España, la empresa dispone de aproximadamente 1.300 MW de capacidad instalada en energía fotovoltaica y eólica, con proyectos en regiones como Extremadura, Andalucía, Galicia, La Rioja, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y trabaja en nuevas iniciativas con una cartera de proyectos de más de 2 GW en distintas fases de desarrollo en todo el país.

Sobre Plenitude

Plenitude, una empresa controlada por Eni, está presente en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, con más de 4 GW de capacidad instalada, la venta de energía y soluciones energéticas a más de 10 millones de clientes europeos, y una extensa red de 21.500 puntos de carga para vehículos eléctricos. Para 2028, globalmente la compañía tiene como objetivo alcanzar los 10 GW de capacidad renovable instalada y más de 11 millones de clientes.