Plenitude duplica su capacidad instalada en España gracias al crecimiento orgánico

La compañía ha seguido creciendo en el mercado renovable español hasta alcanzar cerca de 950 MW de capacidad instalada, lo que representa más del doble respecto a 2023.

Plenitude ha completado la construcción del proyecto de 150 MW de Caparacena en Granada y cuenta actualmente con una cartera adicional de proyectos en construcción de cerca de 820 MW que se completarán en el periodo 2025-2026.

Plenitude ha ampliado su capacidad instalada de fuentes renovables en España en 400 MW, alcanzando cerca de 950 MW de proyectos fotovoltaicos y eólicos, lo que supone más del doble respecto a 2023.

Concretamente, Plenitude ha finalizado recientemente la instalación de 150 MW del proyecto Caparacena, ubicado en Granada, que está compuesto por tres plantas fotovoltaicas de casi 50 MW de capacidad cada una. La conexión eléctrica a la red nacional de transporte está asegurada por una subestación de 400 kV, cuya construcción se acaba de finalizar; y de una subestación y línea de 200 kV compartida con otros operadores.

Además, Plenitude ha finalizado la construcción de otras plantas que suman cerca de 250 MW en los parques solares de Renopool, en Extremadura, y Guillena, en Andalucía.

“Durante 2024 Plenitude ha registrado en España un importante crecimiento orgánico con la finalización de varios proyectos renovables, lo cual se ha realizado también gracias a la buena relación que hemos construido a nivel local. España es un mercado clave para nuestra compañía y queremos tener un impacto positivo en las zonas en las que operamos, no sólo económicamente, sino también en las comunidades que nos acogen”, Mariangiola Mollicone, directora de Renovables en Europa Occidental y directora general de Plenitude Renovables España.



Además, Plenitude cuenta en España con cerca de 820MW adicionales de plantas que ya están en fase de construcción. Se espera que los trabajos de esta cartera de proyectos finalicen entre 2025 y 2026, demostrando así el compromiso de la compañía con el país y su apuesta a largo plazo por el negocio renovable.



Plenitude, empresa controlada por Eni, está presente en más de 15 países de todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de 4 GW de capacidad renovable instalada, la venta de energía y soluciones energéticas a 10 millones de clientes europeos, y una extensa red de casi 22.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos. Para 2027, la empresa tiene el objetivo de alcanzar los 8 GW de capacidad renovable instalada en todo el mundo.