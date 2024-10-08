Plenitude anuncia la puesta en marcha de una planta eólica de 13 MW en Soria, España

La planta, llamada Numancia y que está formada por dos parques eólicos adyacentes situados en Soria, contará con una generación eléctrica de más de 31 GWh/año, el equivalente a las necesidades energéticas de más de 9.500 hogares*.

Con la puesta en marcha de Numancia, Plenitude alcanza los 440 MW de capacidad instalada en España con plantas localizadas en Castilla y León, Galicia, La Rioja, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia.

Plenitude anuncia la puesta en marcha de los parques eólicos de Numancia, ubicados en la Comarca de Almarza (Soria, España). La instalación se ha desarrollado en una extensión de 10 hectáreas y se conecta a la red de distribución en la subestación eléctrica de Garray (Soria) a través de una línea aérea de media tensión de 17 km.

El proyecto cuenta con tres aerogeneradores Vestas V136 y una capacidad instalada de 13 megavatios (MW). La generación eléctrica del parque será de más de 31 GWh/año, el equivalente a las necesidades energéticas de más de 9.500 hogares*.

“Con la planta de Numancia confirmamos nuestro compromiso inversor con España añadiendo Castilla y León a la larga lista de comunidades autónomas en el país donde Plenitude ya está operando y construyendo plantas renovables. Además, de esta manera nuestra presencia se afianza en Castilla y León donde suministramos energía a más 24.000 clientes retail de los cuales 3.500 son pymes”, ha señalado Mariangiola Mollicone, directora general de Plenitude Renovables en España.

Los parques eólicos se cuentan con sistemas automáticos de detección del paso de aves, para evitar daños imprevistos a la fauna autóctona, así como el desarrollo de un plan de vigilancia ambiental que garantice la plena integración de las instalaciones en el territorio. También se ha habilitado una zona abierta recreativa de uso público junto a los parques. Además, la compañía trabaja para encontrar nuevas oportunidades de inversión en la región de Castilla y León con el objetivo de continuar desarrollando la generación de energía renovable y optimizar el suministro a su cartera de clientes retail y pymes.

Con la puesta en marcha de Numancia, Plenitude opera más de 440 MW de capacidad instalada de energía fotovoltaica y eólica en España en plantas localizadas en Castilla y León, Galicia, La Rioja, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia, además de contar con proyectos actualmente en construcción que suman más de 1GW en Andalucía (Sevilla y Granada), Castilla y León (Salamanca) y Extremadura (Badajoz). En paralelo, la compañía está trabajando en más de 2 GW con nuevos desarrollos en distintas fases de desarrollo, en los que contemplan proyectos de hibridación, tecnología de almacenamiento en baterías y eólica marina.

Plenitude, compañía controlada por Eni, está presente en más de 15 países de todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, con más de 3 GW de capacidad instalada, la venta de energía y soluciones energéticas a 10 millones de clientes europeos, y una extensa red de 20.000 puntos de recarga instalados para vehículos eléctricos. Para 2027, la empresa pretende alcanzar los 11,5 millones de clientes, más de 8 GW de capacidad renovable instalada y 40.000 puntos de recarga.

*Red Eléctrica de España - Cálculo basado en el consumo medio diario estimado de electricidad residencial familiar en España de 9 kWh. Para más información: link