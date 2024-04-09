Plenitude inicia la construcción de su mayor parque fotovoltaico

Plenitude, en presencia de Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, y D. Víctor del Moral Agúndez, secretario general de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, ha anunciado hoy el inicio de la construcción del parque solar de Renopool en Badajoz, Extremadura. Con una capacidad de 330 MWp, Renopool será el mayor proyecto solar construido por la empresa en todo el mundo.

La instalación fotovoltaica, construida con el apoyo de las empresas constructoras OHLA, Sacyr y Sarpel, generará 660 GWh al año, equivalentes al consumo energético de unos 200.000 hogares1 y contará con siete plantas fotovoltaicas y una subestación eléctrica cerca del municipio de Solana de los Barros. Se construirá utilizando las mejores tecnologías disponibles, incluidos módulos bifaciales, estructuras de seguimiento solar e inversores centrales.

Stefano Goberti, CEO de Plenitude, ha declarado que "la construcción del parque solar de Renopool, la mayor planta fotovoltaica construida por Plenitude, confirma nuestro compromiso con el sector español de las energías renovables, donde operamos cerca de 400 MW de plantas eólicas y fotovoltaicas en funcionamiento, más de 1.000 MW en construcción y más de 2.000 MW en desarrollo. Además, gracias a nuestro modelo de negocio integrado, también estamos creciendo en el mercado minorista del país, con más de 300.000 clientes, y recientemente hemos comenzado a ampliar nuestra red de puntos de recarga de vehículos eléctricos también en la península ibérica".

La ejecución del proyecto se ha confiado a empresas de primer nivel bajo la fórmula llave en mano. La construcción concluirá en 2025 y generará nuevas oportunidades de empleo local.

El parque solar de Renopool se conectará a la red nacional de transmisión a través de una infraestructura compuesta por tres nodos de conexión y una línea de alta tensión construida y compartida con otros promotores.



Plenitude, empresa controlada por Eni, está presente en más de 15 países de todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, con más de 3 GW de capacidad instalada, la venta de energía y soluciones energéticas a 10 millones de clientes europeos, y una extensa red de 20.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos. Para 2027, la empresa pretende alcanzar los 11,5 millones de clientes, más de 8 GW de capacidad renovable instalada y 40.000 puntos de recarga.



1Red Eléctrica de España -- Consumo residencial medio diario 9 kWh.