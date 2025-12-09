Plenitude impulsa su expansión en Andalucía con el inicio de operaciones de la planta solar de 150 MW Caparacena

Ubicada en Chimeneas y Ventas de Huelma (Granada), la planta está compuesta por tres plantas fotovoltaicas y generará alrededor de 320 GWh de electricidad al año

Con la puesta en marcha de Caparacena, Plenitude alcanza cerca de 1.5 GW de capacidad total instalada en España

En el marco de los trabajos de seguimiento arqueológico, se halló una necrópolis ibérica del siglo VI a. C.

Plenitude ha inaugurado hoy en Chimeneas (Granada) el proyecto solar de Caparacena, en un acto que ha contado con la presencia de representantes institucionales como el secretario general de Energía de la Junta de Andalucía y los alcaldes de Chimeneas y Ventas de Huelma.

El proyecto, uno de los más relevantes del portafolio de la compañía en España, se extiende a lo largo de 264 hectáreas y está compuesto por tres parques fotovoltaicos de 50 MW cada uno. El complejo, que integra más de 274.000 módulos bifaciales y alcanza una capacidad total instalada de 150 MWp, será capaz de generar alrededor de 320 GWh de electricidad al año.

En cumplimiento de los requisitos establecidos para el proceso de autorización del proyecto, durante la construcción de la planta, se implementaron diversas medidas para la protección del entorno natural y la conservación del suelo. En abril de 2024, los trabajos de seguimiento arqueológico en la planta solar permitieron descubrir una necrópolis ibérica del siglo VI a. C., donde se encontraron urnas cerámicas funerarias y ajuares de la época. Esto permitió preservar un hallazgo histórico, contribuyendo a la protección y puesta en valor del patrimonio cultural de Andalucía.

“La puesta en marcha de Caparacena, no solo refuerza nuestro profundo compromiso con Andalucía, sino que también celebra un descubrimiento arqueológico histórico que conecta nuestro proyecto con la memoria del territorio. Con una cartera nacional de cerca de 1,5 GW de capacidad instalada, seguimos impulsando soluciones renovables, apostando por un desarrollo responsable del paisaje y su historia”, ha afirmado Mariangiola Mollicone, directora de Renovables en Europa Occidental y directora general de Plenitude Renovables España.

Con la entrada en operación de Caparacena, Plenitude refuerza su presencia en Andalucía. En Sevilla, la compañía ya cuenta con la planta fotovoltaica de Guillena, con una capacidad instalada de 230 MW, y avanza en la construcción de otros 200 MW del proyecto solar de Entrenúcleos. Con estas iniciativas, la compañía contribuye a la transición energética de Andalucía, consolidando su crecimiento en el sector de las energías renovables en España.

Sobre Plenitude

Plenitude, una empresa controlada por Eni, opera en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de 4,8 GW de fuentes renovables, la venta de energía y soluciones energéticas en toda Europa. La compañía cuenta con 10 millones de clientes y gestiona una extensa red de 22.000 puntos de carga públicos para vehículos eléctricos. Para 2028, Plenitude tiene como objetivo alcanzar 10 GW de capacidad renovable a nivel global.