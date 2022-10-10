Plenitude pone en marcha en España el parque eólico ‘El Monte’ de 104.5MW

Plenitude, empresa controlada por Eni que integra la producción de renovables, la venta de servicios energéticos y una amplia red de puntos de recarga de vehículos eléctricos, ha inaugurado hoy el parque eólico ‘El Monte’, de 104.5 MW, en Castilla y la Mancha, en un acto al que han asistido representantes de instituciones ministeriales, regionales, provinciales y locales.

El proyecto es fruto de la colaboración con Azora Capital, socio estratégico de Plenitude en España para el desarrollo de proyectos de energías renovables, tanto eólicos como fotovoltaicos.

El parque eólico ‘El Monte’ ya está en pleno funcionamiento: la energía renovable es generada por 19 aerogeneradores GE, modelo Cypress 158, con el mayor tamaño de unidad (5,5 MW) instalado en España. La planta producirá unos 300 GWh al año, equivalentes al consumo doméstico de 100.000 hogares (considerando un consumo medio de 3.000 Kw/h por hogar), y potenciará la generación de energía renovable de Plenitude en España.

El proyecto también promueve la creación de empleo local directo e indirecto

Stefano Goberti, CEO de Plenitude, dijo: “El parque eólico de El Monte contribuirá a la progresiva descarbonización del sector eléctrico en España, contribuyendo al proceso de transición energética emprendido por Eni y a los ambiciosos objetivos de Plenitude de alcanzar la neutralidad en carbono en 2040 y suministrar energía 100% descarbonizada a todos sus clientes. El desarrollo de los sectores eólico y fotovoltaico es clave en la estrategia de crecimiento de Plenitude, que pretende alcanzar más de 2 GW de capacidad instalada a partir de fuentes renovables a finales de 2022, escalando a más de 6 GW en 2025 y más de 15 GW en 2030″.

Plenitude opera en España también en el mercado de venta de energía y gas para clientes domésticos, así como para grandes, pequeñas y medianas empresas.