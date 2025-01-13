Plenitude finaliza la construcción de su mayor instalación de almacenamiento de baterías en Texas

Plenitude, a través de su subsidiaria Eni New Energy US, ha completado la construcción de la planta Guajillo, el mayor sistema de almacenamiento de baterías de la compañía hasta la fecha.

Ubicada en el condado de Webb, al suroeste de Texas, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Laredo, Guajillo tiene una capacidad de 200 MW y está equipada con baterías de iones litio LFP (fosfato de hierro y litio), capaces de almacenar eficientemente la electricidad producida por plantas generadoras, haciéndola disponible cuando la demanda del mercado es mayor. La planta se construyó junto a una de las mayores granjas solares operativas de Plenitude, la "Corazon Solar Farm", para maximizar las sinergias operativas y consolidar la presencia de la compañía en la zona, donde opera en un terreno de aproximadamente 800 hectáreas.

Se espera que la planta esté operativa comercialmente a mediados de 2025. Guajillo desempeñará un papel importante en la estabilización de la red eléctrica local, contribuyendo a la eficiencia del sistema energético de toda la región, que está experimentando un fuerte crecimiento en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables.

“Las grandes baterías de iones de litio son una tecnología en rápida expansión que permite una creciente penetración de energías renovables en los sistemas eléctricos. La finalización de Guajillo posiciona a Plenitude a la vanguardia también en este sector y consolida nuestra presencia en el mercado de energías renovables de los Estados Unidos, donde hemos alcanzado 1,5 GW de capacidad instalada”, declaró Patrick Monino, director de Renovables de Plenitude en América del Norte y director general de Eni New Energy US.

Plenitude, una compañía controlada por Eni, está presente en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de 4 GW de capacidad renovable, la venta de energía y soluciones energéticas a 10 millones de clientes europeos, y una extensa red de cerca de 22.000 puntos de carga para vehículos eléctricos. Para 2027, la compañía tiene como objetivo alcanzar los 8 GW de capacidad renovable instalada a nivel global.