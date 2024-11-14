Plenitude inicia la operación de una planta solar de 5 MW en Dordogne, Francia

La planta solar, que recibe el nombre de la municipalidad de Bouillac, está conectada a la red de distribución local a través de una línea subterránea de 1,7 km en media tensión.

Se estima Bouillac produzca 6.700 MWh al año de electricidad, lo que equivale a la necesidad energética de más de 2.500 personas*.

Plenitude ha anunciado el inicio de la operación de una planta fotovoltaica que cuenta con 5 MW de capacidad instalada en la municipalidad de Bouillac, en Francia.

Se estima que la planta produzca 6.700 MWh al año de electricidad, lo que equivale a la necesidad energética de más de 2.500 personas*. Está conectada a la red de distribución local a través de una línea subterránea de 1,7 km en media tensión. La electricidad generada será comercializada directamente por Plenitude en línea con su modelo de negocio integrado.

El proyecto consiste en la rehabilitación de una antigua cantera de extracción de arcilla actualmente en desuso, en línea con las directrices del Gobierno para promover parques fotovoltaicos en este tipo de terrenos. Además, el diseño de la planta y de su lay-out se ha llevado a cabo cumpliendo con el objetivo de no impactar de manera visual a viviendas o sitios concurridos. Esto se ha logrado gracias a que la ubicación de la planta fotovoltaica se encuentra rodeada de árboles que impiden el impacto visual, integrándola en el terreno.

“La puesta en marcha de la planta solar de Bouillac representa otro hito importante para Plenitude, que confirma nuestro compromiso de aprovechar las oportunidades que ofrece un país como Francia en el sector de las energías renovables. Este proyecto, además de ser un ejemplo virtuoso de integración con el territorio, es un ejemplo de nuestros objetivos de crecimiento en el mercado francés”, ha explicado Mariangiola Mollicone, directora de Renovables en Europa Occidental y directora general de Plenitude Renovables España y Francia.

Con este nuevo parque fotovoltaico, Plenitude avanza en sus planes de impulsar su presencia en Francia, y da un paso más en su estrategia para acercarse a sus objetivos a nivel global de contar con 8 GW de cara a 2027. Plenitude cuenta con ya 120 MW en operación en Francia y con una cartera de proyectos en desarrollo de más de 700 MW.

Plenitude está presente en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, la venta de energía y soluciones energéticas a unos 10 millones de clientes europeos, así como, una extensa red de 21.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos. De cara a 2027, la compañía pretende alcanzar los 11,5 millones de clientes, más de 8 GW de capacidad renovable instalada y 40.000 puntos de recarga.

*Commission de régulation de l'énergie - Consumo medio anual por persona de 2,400 kWh, Q2 2024.