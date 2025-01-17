Plenitude firma un acuerdo con EDP Renewables para adquirir dos plantas fotovoltaicas y una instalación de almacenamiento en Estados Unidos por una capacidad de 245 MWdc

Plenitude, a través de su filial estadounidense Eni New Energy US Inc., ha firmado un acuerdo con EDP Renewables North America LLC («EDPR NA»), para adquirir una participación del 49% en una cartera de 2 plantas fotovoltaicas operativas y una instalación de almacenamiento de electricidad en construcción situadas en el estado de California, Estados Unidos.

Los parques solares Sandrini 100 (100MWac / 141MWdc) y Sandrini 200 (200MWac / 266MWdc) comparten la misma infraestructura de conexión a la red con la instalación de almacenamiento Sandrini BESS (368MWh). Las tres plantas tienen una capacidad total instalada de unos 499MWdc, de los cuales 245MWdc corresponden a la cuota de Plenitude.

Stefano Goberti, CEO de Plenitude, ha declarado: “A través de esta operación nos posicionamos en el mercado de California, uno de los más relevantes para el desarrollo de las renovables, diversificando aún más la presencia de Plenitude en Estados Unidos y confirmando nuestro compromiso de inversión en sistemas de almacenamiento eléctrico. Gracias a esta adquisición alcanzamos una capacidad total instalada en el país de alrededor de 1,7 GW”.

“Nuestra valiosa asociación con Plenitude subraya el compromiso de EDPR NA de reforzar la infraestructura energética en toda Norteamérica mediante el desarrollo de mayor capacidad solar y de almacenamiento en un esfuerzo por crear una red más fiable y resistente”, añadió Sandhya Ganapathy, CEO de EDP Renewables North America.

El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones habituales exigidas por la ley.

Sobre Plenitude

Plenitude, empresa controlada por Eni, está presente en más de 15 países de todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de 4 GW de capacidad renovable, la venta de energía y soluciones energéticas a 10 millones de clientes europeos, y una extensa red de casi 22.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos. Para 2027, la empresa tiene el objetivo de alcanzar los 8 GW de capacidad renovable instalada en todo el mundo.

Sobre EDP Renewables

EDP Renewables North America LLC (EDPR NA) construye y posee parques eólicos, parques solares y sistemas de almacenamiento de energía por más de 11 GW y ha desarrollado proyectos por más de 12 GW en toda Norteamérica. EDPR NA tiene su sede en Houston, Texas, y cuenta con más de 1.000 empleados.