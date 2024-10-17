Plenitude inicia la construcción de una nueva planta solar de 220MW en Villarino de los Aires en España

La planta solar, ubicada en Salamanca, es una de las más grandes de Castilla y León, y generará más de 400 GWh al año.

Plenitude ha iniciado los trabajos de construcción en Villarino de los Aires (Salamanca, España) de una planta solar, que contará con una potencia instalada de 220 MW y estará entre las más grandes de toda Castilla y León. El acto de colocación de la Primera Piedra celebrado hoy ha contado con la presencia de representantes de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento y de la compañía.

El parque se desarrollará sobre una superficie de alrededor de 286 hectáreas y se conectará a la red nacional de transporte en el enlace de Villarino de los Aires a través de una línea subterránea de media tensión de 3,2 km. La instalación contará con 365.300 módulos bifaciales y producirá 400.000 MWh al año de electricidad.

La planta estará finalizada para 2025 con la ayuda de Sterling&Wilson, una de las mayores constructoras de fotovoltaica a nivel global, junto con otras firmas de relevancia a nivel local.

Así mismo, para proteger el territorio la compañía ha implementado algunas medidas como, por ejemplo, la conservación y reubicación de cabañas rurales entre los módulos, la conservación de los canales de agua naturales que atraviesan la zona, la disposición de vallas cinegéticas permeables alrededor del recinto y la coordinación activa con los agricultores vecinos para garantizar la compatibilización del proyecto con el uso del suelo.

“El proyecto de Villarino es un ejemplo virtuoso de integración con el territorio. Estar aquí hoy, en presencia de todos los actores involucrados en el proyecto, es una prueba tangible de nuestra voluntad de continuar con este enfoque de colaboración en los próximos años, en línea con nuestro negocio y estrategia de crecimiento en el país” ha explicado Mariangiola Mollicone, directora de Renovables en Europa Occidental y directora general de Plenitude Renovables España.

Con el inicio de las obras en Villarino, Plenitude refuerza su presencia en Castilla y León, donde ya cuenta con una planta eólica de capacidad instalada de 13 MW. Plenitude opera actualmente más de 440 MW de capacidad instalada de energía fotovoltaica y eólica en España con plantas ubicadas, además de en Castilla y León, también en Galicia, La Rioja, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia; y cuenta con proyectos actualmente en construcción que suman alrededor de 1 GW en Andalucía (Sevilla y Granada), Castilla y León (Salamanca) y Extremadura (Badajoz). Paralelamente, la compañía está trabajando en más de 2 GW de capacidad con nuevos proyectos en diferentes fases de desarrollo.

Plenitude, empresa controlada por Eni, está presente en más de 15 países de todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, con más de 3 GW de capacidad instalada, la venta de energía y soluciones energéticas a 10 millones de clientes europeos, y una extensa red de 20.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos. Para 2027, la empresa pretende alcanzar los 11,5 millones de clientes, más de 8 GW de capacidad renovable instalada y 40.000 puntos de recarga.