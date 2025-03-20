Plenitude inicia la construcción de una nueva planta solar de 90MW en Fortuna, Murcia

La instalación fotovoltaica La Flota, que se construirá con tecnología de seguimiento solar y módulos bifaciales de última generación, se espera que finalice en 2025 y que produzca más de 185 GW/h por año, cuando esté completamente operativa.

La compañía refuerza aún más su compromiso con el territorio al contribuir también a la realización de tres plantas fotovoltaicas en los tejados de tres edificios públicos con una capacidad de 200 kW para el uso exclusivo de la comunidad local.

Plenitude ha iniciado la construcción de una nueva planta solar de 90 MW en el municipio de Fortuna ubicado en la Región de Murcia, España. El acto de colocación de la primera piedra, celebrado hoy, ha contado con la presencia de representantes del Gobierno, de la Región de Murcia y del Ayuntamiento.

Esta nueva planta se desarrollará sobre una extensión de alrededor de 120 hectáreas y se conectará mediante una línea subterránea de media tensión de 6 km a 30 kV y una subestación de 30/132 kV. La planta contará con alrededor de 150.000 módulos bifaciales y tecnología de seguimiento solar, lo cual se espera que asegure una producción de más de 185.000 MWh al año, contribuyendo a la generación de energía a partir de fuentes renovables.

La construcción de la planta será llevada a cabo por parte de Negratin, una de las empresas españolas más importantes a nivel mundial en el campo de las energías renovables, junto con contratistas locales y fabricantes internacionales líderes en tecnología solar. Durante esta fase, el suministro eléctrico de la obra y los servicios auxiliares procederá íntegramente de fuentes renovables, gracias a un sistema de generación fotovoltaica con baterías de almacenamiento.

“El inicio de la construcción del proyecto de La Flota reafirma nuestro compromiso con la transición energética en España, impulsando el desarrollo de proyectos renovables que combinan innovación y tecnológica con la atención al territorio. La planta solar La Flota contribuirá a la descarbonización del sistema energético, sino que también generará beneficios ambientales y socioeconómicos para la Región de Murcia, en línea con nuestra visión empresarial y plan de expansión en el país”, ha explicado Mariangiola Mollicone, directora de Renovables en Europa Occidental y directora general de Plenitude Renovables España.

Con este nuevo proyecto, Plenitude refuerza su compromiso por la protección de la biodiversidad y el territorio.

En el primer concepto, se implementarán medidas en la planta fotovoltaica de La Flota para promover la biodiversidad y conservación de especies autóctonas, como la instalación de hoteles para insectos polinizadores y la colocación de cajas nido; además, la compañía gestionará un área de más de 160 hectáreas adicionales para la conservación del hábitat de aves rapaces y la creación de refugios para reptiles y pequeños anfibios

Por otro lado, además de la planta solar La Flota, la compañía financiará la construcción de plantas fotovoltaicas con una capacidad de 200 KW en los tejados de tres edificios públicos.

Plenitude, en la Región de Murcia, ya ha construido y actualmente opera la planta solar de Cerrillares, en los términos municipales de Jumilla y Yecla, con una capacidad instalada de 50 MW. Este proyecto ha recibido recientemente el Sello de Excelencia en Sostenibilidad de UNEF, un distintivo que resalta el trabajo de la compañía y su compromiso con los más altos parámetros de integración social, ambiental y que desarrolla las mejores prácticas de economía circular.

Plenitude, una empresa controlada por Eni, cuenta con aproximadamente 950 MW de capacidad instalada en energía fotovoltaica y eólica en España, con proyectos en comunidades como Galicia, La Rioja, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y Castilla y León. Además, se están llevando a cabo proyectos en fase de construcción que suman más de 1200 MW en Andalucía, Castilla y León y Extremadura, y se están desarrollando más de 2 GW de capacidad con nuevos proyectos en distintas tecnologías renovables.

Sobre Plenitude

Plenitude, una empresa controlada por Eni, está presente en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, con más de 4 GW de capacidad instalada, la venta de energía y soluciones energéticas a 10 millones de clientes europeos, y una extensa red de más de 21.000 puntos de carga para vehículos eléctricos. Para 2028, globalmente la compañía tiene como objetivo alcanzar los 10 GW de capacidad renovable instalada y más de 11 millones de clientes.