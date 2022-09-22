Plenitude: nueva asociación para desarrollar 1,5 GW de proyectos eólicos y fotovoltaicos en Italia y España

Plenitude, empresa B propiedad al 100 % de Eni, ha iniciado una nueva asociación con Infrastrutture S.p.A. para desarrollar proyectos de energía solar y eólica en Italia y España mediante la adquisición del 65 % de Hergo Renewables S.P.A., sociedad que posee una cartera de proyectos en los dos países con una capacidad total de aproximadamente 1,5GW. Infrastrutture conservará el 35% restante.

El primer proyecto es una planta fotovoltaica en Montalto di Castro (Viterbo) con una capacidad de 37 MW, cuyas obras comenzarán en las próximas semanas y se espera que entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2023.

Stefano Goberti, consejero delegado de Plenitude ha declarado: “Con esta asociación, incorporamos una importante plataforma de desarrollo a nuestra cartera con el fin de potenciar nuestra capacidad de generar energía a partir de fuentes renovables para nuestros clientes en toda Italia y España. El desarrollo de los sectores eólico y fotovoltaico es clave para nuestra estrategia de crecimiento, que tiene como objetivo alcanzar más de 2 GW de capacidad instalada a partir de fuentes renovables para finales de 2022, ampliándose a más de 6 GW para 2025 y más de 15 GW para 2030”.

Pier Francesco Rimbotti, consejero delegado de Infrastrutture S.p.A., que asumirá el mismo cargo en Hergo Renewables, donde trabajará con su propio equipo de expertos, ha declarado: “Las sinergias con Plenitude potenciarán nuestro know-how, además de la cartera de proyectos que hemos construido en Italia y España a lo largo de nuestros 30 años de experiencia en el sector, y que tenemos previsto ampliar aún más. Estamos muy contentos de consolidar nuestra aportación al desarrollo de proyectos renovables de calidad, una medida eficaz en la lucha contra el cambio climático y una herramienta de diversificación del suministro sostenible.”

Esta operación contribuirá a la progresiva descarbonización del sector eléctrico en Italia y en España, al proceso de transición energética emprendido por Eni y a los ambiciosos objetivos de Plenitude de alcanzar la neutralidad del carbono para 2040 y de suministrar el 100% de energía descarbonizada a todos sus clientes.