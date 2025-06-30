Plenitude anuncia el inicio de operación de Renopool en Extremadura, su mayor parque fotovoltaico

La producción ha comenzado en el bloque Norte, con una capacidad instalada de aproximadamente 130 MW

El proyecto Renopool, compuesto por siete plantas distribuidas en dos bloques, alcanzará una potencia total de 330 MW una vez completado a finales de 2025

Los avances en la construcción de la planta de Renopool en Extremadura, junto con el nuevo parque de Villarino en Castilla y León y el de Guillena en Andalucía, han permitido a la compañía alcanzar una potencia total instalada de aproximadamente 1.300 MW en el país.

Plenitude ha iniciado la operación del bloque norte de la planta fotovoltaica Renopool, ubicada en el municipio de Solana de los Barros, en Badajoz (Extremadura), con una capacidad instalada de 130 MW. Una vez completada la planta y puesta en marcha a finales de 2025, Renopool será el mayor parque solar construido por la empresa a nivel global, compuesto por siete plantas repartidas en dos bloques con una capacidad total instalada de 330 MW.

El primer bloque, conectado actualmente a la red y formado por tres plantas fotovoltaicas, se espera que produzca más de 265 GWh al año.

Este hito se ha cumplido gracias al apoyo y experiencia del contratista principal, OHLA, y gracias a la estrecha colaboración con las autoridades locales y la administración pública, como el Ayuntamiento de Badajoz; la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible; y la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. Estas colaboraciones serán clave para las futuras actividades de construcción y el posterior funcionamiento de la planta.

“La conexión del primer bloque de Renopool a la red marca un paso muy importante dentro de nuestra estrategia del negocio de renovables en España. El proyecto Renopool será nuestra mayor instalación solar, no sólo por su tamaño, sino también por su impacto medioambiental y económico positivo en la región, y contribuirá a la transición energética del país”, ha declarado Mariangiola Mollicone, directora de Renovables en Europa Occidental y directora general de Plenitude Renovables España.

Plenitude en el marco del proceso de autorización del proyecto, ha implementado diferentes medidas en torno a la planta, para fomentar la conservación y mejora de la fauna autóctona. Además, la compañía ha lanzado actividades a largo plazo destinadas a la mejora del contexto medioambiental y a la conservación de la biodiversidad, entre las que cabe destacar la firma de un convenio con la Universidad de Extremadura que permitirá el desarrollo de estudios científicos durante 5 años centrados en la presencia de fauna y en la calidad del suelo en las plantas solares. Así mimo, la compañía gestionará una parcela de más de 100 hectáreas, que se destinarán a la mejora del estado de conservación de aves esteparias reproductoras en la zona.

Plenitude, empresa controlada por Eni, gracias a los avances en la construcción de sus plantas en Extremadura, Castilla y León y Andalucía, ha alcanzado en la actualidad una capacidad instalada de aproximadamente 1.300 MW en España y está desarrollando nuevos proyectos en diferentes tecnologías renovables para alcanzar más de 2 GW de capacidad instalada en el futuro.

Sobre Plenitude

Plenitude, una empresa controlada por Eni, está presente en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, con más de 4 GW de capacidad instalada, la venta de energía y soluciones energéticas a más de 10 millones de clientes europeos, y una extensa red de 21.500 puntos de carga para vehículos eléctricos. Para 2028, globalmente la compañía tiene como objetivo alcanzar los 10 GW de capacidad renovable instalada y más de 11 millones de clientes.