Plenitude anuncia la finalización de la transacción, anunciada por primera vez el 23 de junio, mediante la cual los fondos Ares Alternative Credit, filiales de Ares Management Corporation («Ares») (NYSE:ARES), se incorporan a su accionariado con una participación del 20%.

La participación, valorada en 2.000 millones de euros, se basa en una valoración del capital social de 10.000 millones y un valor empresarial de más de 12.000 millones. La operación ha ido aprobada por las autoridades competentes.

Stefano Goberti, CEO de Plenitude, ha explicado: “Hoy, Ares se une oficialmente al accionariado de Plenitude, junto con Eni y Energy Infrastructure Partners. La llegada de un nuevo inversor pone de relieve el atractivo de nuestro modelo de negocio distintivo y destaca la evolución del valor de Plenitude. Estamos seguros de que, juntos, continuaremos avanzando con determinación en este proyecto de crecimiento común”.

“Estamos muy satisfechos de haber completado nuestra inversión en Plenitude y esperamos colaborar con Stefano y los equipos de Plenitude y Eni en la siguiente etapa de crecimiento de la compañía”, ha afirmado Stefano Questa, partner y Co-Head de European Alternative Credit en Ares.







Plenitude opera en más de 15 países de todo el mundo, con un modelo de negocio que integra más de 4,8 GW de capacidad instalada en energías renovables, venta de energía y soluciones energéticas en Europa. La compañía presta servicio a 10 millones de clientes y gestiona una amplia red de 22.000 puntos de recarga pública para vehículos eléctricos. Para 2028, Plenitude se ha propuesto alcanzar los 10 GW de capacidad renovable instalada a nivel mundial.