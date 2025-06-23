Plenitude da la bienvenida a su accionariado a los fondos de Ares Management Alternative Credit

Los fondos Ares Management Alternative Credit (“Ares”), pertenecientes Ares Management Corporation (NYSE: ARES) -uno de los principales gestores globales de inversiones alternativas-, han firmado un acuerdo con Eni para adquirir una participación en el accionariado de Plenitude.

Ares adquirirá a ENI una participación del 20% de Plenitude por un valor total aproximado de 2.000 millones de euros, basado en una valoración de capital de 10.000 millones de euros, lo que corresponde a un valor empresarial superior a 12.000 millones de euros. La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales.

Esta transacción refuerza aún más el valor de mercado de Plenitude, reafirmando la solidez de su modelo de negocio, que integra la producción de energía renovable, la venta de energía y servicios para hogares y empresas, así como soluciones de recarga para la movilidad eléctrica.

La entrada de Ares se suma a la de Energy Infrastructure Partners, que posee un 10% de Plenitude.

Stefano Goberti, CEO de Plenitude, comentó: “Me complace incorporar a Ares, uno de los principales fondos de inversión del mundo, como nuevo accionista de Plenitude. Este acuerdo es una confirmación más de la calidad de nuestro enfoque estratégico, que combina la sostenibilidad económica y ambiental en un modelo de negocio integrado y orientado al futuro del sector energético. Con su incorporación a la empresa, Ares destaca la evolución del valor de Plenitude y pasa a formar parte de nuestro camino de crecimiento, que perseguimos con determinación y convicción día tras día”.

“Plenitude es un referente consolidado en la transición energética, con un modelo de negocio diferenciado y un historial sobresaliente de crecimiento y rentabilidad”, afirmó Stefano Questa, partner y Co-Head de European Alternative Credit en Ares. “Estamos encantados de apoyar a Plenitude en el cumplimiento de sus objetivos financieros y de impacto, y esperamos colaborar con su equipo directivo y con Eni en este nuevo y emocionante capítulo”.

Plenitude opera en más de 15 países en todo el mundo, con un modelo de negocio integrado que combina más de 4 GW de capacidad instalada en energías renovables, ventas de energía y soluciones energéticas en Europa. La compañía presta servicio a más de 10 millones de clientes y gestiona una red de 21.500 puntos de recarga para vehículos eléctricos. Para 2028, Plenitude se ha propuesto alcanzar los 10 GW de capacidad renovable instalada y superar los 11 millones de clientes.

Ares Management Corporation es una de las principales gestoras mundiales de inversiones alternativas que ofrece a sus clientes soluciones complementarias de inversión primaria y secundaria en las clases de activos de crédito, inmobiliario, capital privado e infraestructuras. A 31 de marzo de 2025, la plataforma global de Ares Management Corporation gestionaba aproximadamente 546.000 millones de dólares en activos, con operaciones en América del Norte, América del Sur, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio.