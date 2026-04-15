Plenitude lanza en Callao “Dark Mode Ads”: el futuro de la comunicación urbana

Lanzado en la emblemática Plaza de Callao de Madrid, el proyecto cambia el contenido de las pantallas LED al modo oscuro, reduciendo el consumo energético hasta en un 74%

Con esta iniciativa, la compañía refuerza su firme compromiso con la concienciación sobre el ahorro energético

Plenitude ha lanzado su nuevo proyecto de comunicación “Dark Mode Ads” en la Plaza de Callao de Madrid, una iniciativa diseñada para reducir el consumo energético de la publicidad digital en sus campañas en España, Italia y Francia, así como en sus tiendas en Italia. A partir de hoy, Plenitude convertirá todo el contenido creativo mostrado en pantallas LED al modo oscuro, logrando un ahorro energético de hasta un 74% en comparación con la visualización tradicional de las mismas imágenes.1

Las pantallas LED, utilizadas en escaparates y soportes publicitarios digitales, iluminan las ciudades día y noche para captar la atención de los transeúntes. Su impacto visual es notable, pero conlleva un coste energético. Plenitude ha decidido desafiar este paradigma, demostrando que el modo oscuro permite que las pantallas sigan siendo altamente visibles mientras se reduce el consumo de energía.

El cambio comienza con la elección de colores. Los tonos más oscuros consumen menos energía, ya que cada píxel requiere menos potencia para reproducirlos. Así lo confirma un estudio realizado por Certimac2 en Italia, un instituto de investigación independiente designado por Plenitude, que demuestra que la composición cromática influye directamente en la cantidad de energía necesaria para el funcionamiento de las pantallas LED.

Plenitude convertirá al modo oscuro las pantallas LED instaladas en sus espacios publicitarios de Digital Out of Home (DOOH)3 en España, Italia y Francia, así como en sus escaparates en Italia, e invita además a otras marcas, anunciantes y operadores del sector publicitario a sumarse a la iniciativa. Para ello, se ha puesto a disposición de todo el mundo una plataforma desarrollada por la agencia creativa LePub4 , que permite convertir automáticamente las piezas creativas al modo oscuro manteniendo su eficacia visual.

La primera demostración pública tuvo lugar en la luminosa Plaza de Callao de Madrid, uno de los enclaves más emblemáticos de la comunicación digital en Europa, de forma simultánea con instalaciones en Roma, en la zona de Castel Sant’Angelo - Lungotevere Prati, y en París, en el área peatonal de La Défense, dos ciudades emblemáticas donde Plenitude también cuenta con actividad comercial.

Con esta iniciativa, Plenitude reafirma su compromiso con la concienciación sobre el consumo energético, ofreciendo un ejemplo tangible al sector y contribuyendo a fomentar una reflexión más amplia sobre la importancia de reducir el consumo también en el ámbito publicitario.

Sobre Plenitude

Plenitude opera en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la generación de electricidad a partir de 5,8 GW de fuentes de energía renovable, la comercialización de energía y soluciones energéticas en Europa —con más de 11 millones de clientes— y una red de 23.000 puntos públicos de recarga para vehículos eléctricos. Para 2030, la compañía tiene como objetivo alcanzar los 15 GW de capacidad renovable a nivel global, junto con 15 millones de clientes.

En España, Plenitude ha alcanzado aproximadamente 1,7 GW de capacidad instalada y continúa ampliando su presencia en el mercado minorista del país, con 500.000 clientes.