Plenitude lanza ‘On The Road’, la nueva identidad de sus soluciones de movilidad eléctrica

Plenitude da un paso más en la movilidad eléctrica con el lanzamiento de ‘On The Road’, unificando todas sus soluciones de recarga, tanto domésticas como en carretera, bajo una única identidad. De esta manera consolida el proceso de integración de Plenitude On The Road dentro de la compañía.



A partir del 15 de octubre, Plenitude On The Road empresa de Plenitude dedicada a las soluciones de movilidad eléctrica, transformará su app en «Plenitude On the Road», presentando un diseño optimizado y una experiencia de recarga que seguirá evolucionando a través de servicios cada vez más innovadores. Al mismo tiempo, la red de más de 20.000 puntos de recarga en Italia y Europa adoptará un aspecto renovado, en línea con la marca Plenitude. A partir del 15 de octubre, Plenitude On The Road empresa de Plenitude dedicada a las soluciones de movilidad eléctrica, transformará su app en «Plenitude On the Road», presentando un diseño optimizado y una experiencia de recarga que seguirá evolucionando a través de servicios cada vez más innovadores. Al mismo tiempo, la red de más de 20.000 puntos de recarga en Italia y Europa adoptará un aspecto renovado, en línea con la marca Plenitude. La web de Be Charge migrará a la web corporativa y a la web comercial de Plenitude, donde los clientes podrán acceder a toda la información y novedades sobre las soluciones de movilidad eléctrica de la compañía.

Esta evolución pretende contribuir a acelerar el desarrollo de la movilidad eléctrica de Plenitude en Italia y en el extranjero, especialmente en aquellos países en los que la compañía ya está presente en el mercado con sus soluciones energéticas para hogares y empresas.

“El lanzamiento de 'On The Road' representa un hito importante en el apoyo al desarrollo de la movilidad eléctrica de forma integrada. Al unificar nuestras soluciones de recarga bajo una misma identidad, queremos reforzar nuestro mensaje, ofreciendo a los conductores no sólo una experiencia cada vez más fiable e intuitiva, sino también haciendo que nuestras soluciones sean más reconocibles y accesibles. El nuevo diseño gráfico, caracterizado por la línea que recuerda la carretera, simboliza la fluidez y el dinamismo, reflejando los valores de innovación de Plenitude. Este cambio no sólo consolida nuestra posición en la transición energética, sino que también marca un paso más en la integración de Be Charge en Plenitude, atestiguando nuestro compromiso continuo para promover la adopción de la movilidad eléctrica, tanto en Italia como en el resto de Europa”, explica Paolo Martini, responsable de Soluciones de Recarga E-Mobility en Plenitude y CEO de Be Charge.



Plenitude suministra energía a cerca de 10 millones de clientes europeos con el objetivo de alcanzar los 11,5 millones de clientes en 2027. En el sector de las energías renovables, la empresa también aspira a alcanzar más de 8 GW de capacidad instalada en 2027 y más de 15 GW en 2030. Plenitude también se encuentra entre los líderes en la industria de la movilidad eléctrica, con el objetivo de alcanzar los 40.000 puntos de recarga en 2027.