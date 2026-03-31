Plenitude amplía la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en España

La compañía instalará y gestionará 42 puntos de recarga ultrarrápida a lo largo de la autopista AP-9 en Galicia

Plenitude On The Road es un operador integral en el sector de la recarga de vehículos eléctricos en España y otros países europeos, con 23.000 puntos de recarga

Plenitude, a través de su filial Plenitude On The Road, contribuirá al desarrollo del primer corredor de estaciones de recarga ultrarrápida a lo largo de la autopista AP-9 en Galicia. La instalación de esta infraestructura de recarga ultrarrápida tiene como objetivo fomentar la expansión de la movilidad eléctrica en Galicia.

Tras el acuerdo firmado con Autopistas del Atlántico, la compañía prevé instalar y gestionar 42 puntos de recarga ultrarrápida con potencias de hasta 300 kW, distribuidos en cinco de las siete áreas de servicio de la autopista: O Salnés, Compostela, Ameixeira Norte y Sur, y Miño. Los puntos de recarga instalados en las electrolineras de Ameixeira Norte y Sur serán de los primeros en entrar en funcionamiento.

Se prevé que la instalación de cada electrolinera de recarga esté terminada a finales de 2026, y su puesta en funcionamiento dependerá de los plazos de aprobación de los permisos y licencias exigidos por las distintas administraciones públicas y autoridades competentes en cada área de servicio.

“Estamos orgullosos de haber firmado este acuerdo, mediante el cual buscamos apoyar la expansión de la movilidad eléctrica a lo largo de una de las principales autopistas de Galicia, ofreciendo a los conductores de vehículos eléctricos soluciones de recarga de última generación y un servicio de alta calidad. Esta alianza está plenamente alineada con la estrategia de Plenitude de ampliar su red de recarga ultrarrápida a lo largo de las principales autopistas, incluyendo también otros países europeos”, ha declarado Paolo Martini, responsable de soluciones de recarga para la movilidad eléctrica en Plenitude y director general de Plenitude On The Road.

La Autopista del Atlántico, de 220 kilómetros y operada por Autopistas del Atlántico bajo la concesión otorgada por el Ministerio de Transportes, forma parte de la red europea de carreteras de alta capacidad (E1). La AP-9 registra 115 millones de tránsitos anuales, más de un tercio de los cuales se producen en los 37 kilómetros de tramos libres de peaje.

Plenitude On The Road es un operador integral en el sector de la recarga de vehículos eléctricos en España y otros países europeos, con 23.000 puntos de recarga. Además, la aplicación Plenitude On The Road permite acceder a unos 600.000 puntos de recarga en toda Europa.

En España, Plenitude ha alcanzado aproximadamente 1.700 MW de capacidad instalada renovable y también está ampliando su presencia en el mercado minorista del país, con 500.000 clientes.

Sobre Plenitude

Plenitude, una empresa controlada por Eni, opera en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de 5,8 GW de fuentes renovables, la venta de energía y soluciones energéticas en toda Europa. La compañía cuenta con 10 millones de clientes y gestiona una extensa red de 23.000 puntos de carga públicos para vehículos eléctricos. Para 2028, Plenitude tiene como objetivo alcanzar 10 GW de capacidad renovable a nivel global.