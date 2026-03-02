Política HSE

Operamos en la producción de energía a partir de fuentes renovables y en la prestación de servicios energéticos a nuestros clientes, comprometiéndonos de manera sostenible a respetar los más altos niveles de seguridad, salud y protección del medio ambiente.



La salud y la seguridad de nuestros empleados, de nuestros socios comerciales, de las comunidades en las que operamos, la protección del medio ambiente y la integridad de nuestras instalaciones productivas son elementos prioritarios en cada fase de nuestras actividades.



Nuestra política se rige por los siguientes compromisos: