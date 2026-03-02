Política HSE

Operamos en la producción de energía a partir de fuentes renovables y en la prestación de servicios energéticos a nuestros clientes, comprometiéndonos de manera sostenible a respetar los más altos niveles de seguridad, salud y protección del medio ambiente.

La salud y la seguridad de nuestros empleados, de nuestros socios comerciales, de las comunidades en las que operamos, la protección del medio ambiente y la integridad de nuestras instalaciones productivas son elementos prioritarios en cada fase de nuestras actividades.

Nuestra política se rige por los siguientes compromisos:

Compromiso con la Salud y la Seguridad

  • Prevención ante todo

    La seguridad es responsabilidad de todos. Exigimos a cada miembro de nuestro equipo que participe activamente en la prevención de incidentes y accidentes mediante la identificación, notificación y mitigación de los riesgos en cada actividad. Además, Plenitude se compromete a proteger la salud, la seguridad y la integridad psicofísica de las personas y de los socios, garantizando su integridad, así como la de los activos, también mediante campañas e iniciativas específicas.

  • Formación y concienciación

    Proporcionamos una formación adecuada y continua a cada una de nuestras personas con el objetivo de que todos sean competentes en la ejecución de sus actividades de forma segura. Promovemos la concienciación sobre los riesgos y las mejores prácticas para mitigarlos, a través de programas de información y sensibilización.

  • Normas y estándares

    Nos comprometemos a cumplir y a adherirnos estrictamente a las leyes, normativas y estándares internacionales de salud y seguridad aplicables en cada región en la que operamos.

Compromiso con el Medio Ambiente

  • Sostenibilidad ambiental

    Creemos en una transición justa y sostenible. Nos comprometemos a minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades, promoviendo el uso responsable de los recursos, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la protección de la biodiversidad mediante prácticas de gestión sostenible.

  • Eficiencia energética

    Promovemos la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos energéticos en nuestras instalaciones y en nuestras operaciones.

  • Innovación tecnológica

    Desarrollamos e implementamos soluciones innovadoras en el ámbito de las energías renovables, guiando activamente el proceso de transición energética.

Esta política refleja nuestro compromiso con un futuro sostenible y próspero, con el desarrollo y la difusión de soluciones energéticas que mejoren la vida de las personas y preserven nuestro planeta.