Nous sommes partenaire énergétique et sponsor principal de la Vuelta 25
De l'énergie au sprint aux côtés des champions cyclistes.
Nous pédalons pour la quatrième année consécutive en tant que partenaire énergétique officiel et sponsor principal de La Vuelta 25. Un engagement qui nous a vus parcourir plus de 3 000 kilomètres, aux côtés des champions en compétition, pour soutenir l'une des compétitions cyclistes internationales les plus fascinantes.
Du départ à Turin jusqu'à l'arrivée à Madrid , nous étions présents à chaque étape, offrant, tout au long de l'événement, la possibilité de recharger les véhicules électriques utilisés par les organisateurs de la course pour accompagner le groupe de coureurs et leurs équipes respectives tout au long du parcours.
Cette année, qui en est à sa 90e édition, a marqué une première historique: pour la première fois, le départ a été donné d'Italie, traversant la France et l'Espagne, pour un total de 3 151 kilomètres répartis en 21 étapes. Concrètement, la compétition a débuté le 23 août à Turin et s'est terminée le 14 septembre à Madrid , après avoir traversé plusieurs villes du nord de l'Espagne.
Mais ce n'est pas tout. Nous avons décidé de renouveler notre partenariat avec la Maglia Bianca, un prix dédié au meilleur cycliste de moins de 26 ans de chaque étape. Présenté pour la première fois lors de La Vuelta en 2019, le Maglia Bianca a été porté par certains des plus grands talents du cyclisme, comme le Danois Mattias Skjelmose en 2024 et l'Espagnol Juan Ayuso en 2023. Ce maillot a marqué un nouveau chapitre dans la carrière des jeunes cyclistes et reflète en même temps l'attention que Plenitude porte aux nouvelles générations. Avec ce partenariat, nous avons contribuer, par le sport, à la diffusion de valeurs qui nous sont chères, telles que l'engagement, le dévouement, la persévérance et la passion.
Et, comme lors des éditions précédentes, nous ne sommes pas restés seuls sur la route. À nos côtés, Óscar Freire , légende du cyclisme et vainqueur de sept étapes de la Vuelta, a été de nouveau présent. Il a été notre ambassadeur officiel , prêt à transmettre le message d'une énergie plus accessible et partagée à chaque étape.
Carnet de voyage : vivez chaque kilomètre avec nous
À l'occasion de La Vuelta 25, nous avons lancé un projet éditorial sur nos réseaux sociaux international , structuré comme un carnet de voyage en voiture électrique. Chaque étape illustrera notre rôle dans les pays traversés et notre engagement en faveur de la transition énergétique en Europe.
À Turin, première étape : le système photovoltaïque de Volpiano et ses bornes de recharge personnalisées pour véhicules électriques. L'histoire s'est poursuivie en France, où, grâce à l'application Plenitude On The Road et aux infrastructures de recharge disponibles sur les routes françaises, il a été possible de faire une pause dans la course pour recharger sa voiture électrique. En Espagne, nous avons découvert encore quelques curiosités sur le monde de l'énergie éolienne grâce au contenu dédié aux centrales de Numancia , Raposeras , Ponteceso , Barrigoso et Outes.
Enfin, lors des étapes italiennes à Turin et à Alba, la zone de départ accueillait également le food truck ALT Stazione del Gusto, un concept gastronomique d’Enilive en collaboration avec l’Accademia Niko Romito, qui proposait au public quelques spécialités du menu.
La contribution de Plénitude entre énergie et territoire
Entre tradition et innovation
Le partenariat entre Plenitude et La Vuelta s'est transformé au fil du temps en un projet culturel et social, à l'image de l' initiative « Énergie pour chaque étape», lancée en 2024. Dans plusieurs villages le long du parcours, Plenitude a créé des courts métrages pour mettre en valeur le dynamisme des communautés locales, capturant l'enthousiasme et la passion des personnes présentes. Tel un cinéma en plein air, les films ont été projetés sur les frontons (arches) réactivés pour l'occasion et transformés en lieux de rencontre. Une manière originale de valoriser le patrimoine rural et de mobiliser ceux qui n'ont pas pu assister à la course en personne.