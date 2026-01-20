Nous pédalons pour la quatrième année consécutive en tant que partenaire énergétique officiel et sponsor principal de La Vuelta 25. Un engagement qui nous a vus parcourir plus de 3 000 kilomètres, aux côtés des champions en compétition, pour soutenir l'une des compétitions cyclistes internationales les plus fascinantes.

Du départ à Turin jusqu'à l'arrivée à Madrid , nous étions présents à chaque étape, offrant, tout au long de l'événement, la possibilité de recharger les véhicules électriques utilisés par les organisateurs de la course pour accompagner le groupe de coureurs et leurs équipes respectives tout au long du parcours.

Cette année, qui en est à sa 90e édition, a marqué une première historique: pour la première fois, le départ a été donné d'Italie, traversant la France et l'Espagne, pour un total de 3 151 kilomètres répartis en 21 étapes. Concrètement, la compétition a débuté le 23 août à Turin et s'est terminée le 14 septembre à Madrid , après avoir traversé plusieurs villes du nord de l'Espagne.

Mais ce n'est pas tout. Nous avons décidé de renouveler notre partenariat avec la Maglia Bianca, un prix dédié au meilleur cycliste de moins de 26 ans de chaque étape. Présenté pour la première fois lors de La Vuelta en 2019, le Maglia Bianca a été porté par certains des plus grands talents du cyclisme, comme le Danois Mattias Skjelmose en 2024 et l'Espagnol Juan Ayuso en 2023. Ce maillot a marqué un nouveau chapitre dans la carrière des jeunes cyclistes et reflète en même temps l'attention que Plenitude porte aux nouvelles générations. Avec ce partenariat, nous avons contribuer, par le sport, à la diffusion de valeurs qui nous sont chères, telles que l'engagement, le dévouement, la persévérance et la passion.

Et, comme lors des éditions précédentes, nous ne sommes pas restés seuls sur la route. À nos côtés, Óscar Freire , légende du cyclisme et vainqueur de sept étapes de la Vuelta, a été de nouveau présent. Il a été notre ambassadeur officiel , prêt à transmettre le message d'une énergie plus accessible et partagée à chaque étape.